Das griechische Militärregime hat im Kampf gegen die innenpolitische Opposition einen unerwarteten Bündnispartner gewonnen: das Öl in der Ägäis. Seit kürzlich Probebohrungen vor der nordgriechischen Insel Thasos fündig geworden sind und das türkische Begehren auf Teilhabe an den Schätzen des Binnenmeeres wachgerufen haben, scheint Athen nationale Geschlossenheit gegen die angebliche Bedrohung durch das östliche Nachbarland mobilisieren zu wollen.

Maßnahmen wie Verdunkelung in Saloniki, Befestigung griechischer Inseln vor der türkischen Küste und Kauf von Phantom-Flugzeugen außerhalb des Nato-Rüstungsprogramms deuten auf die Absicht der in Athen herrschenden Generäle hin, sich als Wächter der Nation unentbehrlich zu machen, zumal auch die zyprischen Volksgruppen-Gespräche in eine Krise geraten sind.

Die Türkei zeigte in diesem Konflikt bisher mehr Mäßigung als der Nato-Nachbar. Obwohl auch in Ankara Säbelrasseln hörbar war, wurde dort von einer "künstlichen Krise" gesprochen. Zugleich wiederholte die türkische Regierung letzte Woche ihr Angebot, über die Probleme im Schelfmeer Ägäis zu verhandeln. Eine erste Note vom 27. Februar ist bisher noch nicht beantwortet worden.

Von jeher betrachten die Griechen die Ägäis als "griechisches Meer". Ihr Anspruch wird dadurch unterstrichen, daß ihre Inseln zum Teil unmittelbar vor der kleinasiatischen Küste liegen: Lesbos, Chios, Samos, Rhodos. Dadurch werden die türkischen Hoheitsgewässer in diesem Gebiet vielfach auf minimale Ausdehnung begrenzt.

Andererseits ist die Ägäis ein Teil des Festlandsockels, weil ihre Wassertiefe auf weiten Flächen unter 200 Metern bleibt. Für den Kontinentalsockel gilt die Genfer Seerechtskonvention von 1958. Danach ist das "Aquidistanz-Prinzip" maßgebend. Die Trennlinie im Schelfmeer verläuft von den beiderseitigen Küsten gleich weit entfernt. Nur: Die griechischen Inseln in Sichtweite der türkischen Küste behindern die Anwendung dieses Prinzips im Ägäischen Meer. Denn auf diese Weise besitzt Griechenland auch am Ostufer "Küsten" und kann die Schelftheorie in diesem Sonderfall formal für sich nutzbar machen.

Die Ägäis wäre ein Muster fall für einen Haager Schiedspruch. Doch bisher beschränken sich die Nato-Partner an der Südostflanke der Allianz auf Muskelspiele oder auf die Herstellung vollendeter Tatsachen. So haben die Türken bereits Konzessionen für die Erdölbohrungen westlich von Lesbos und Chios vergeben – in dem von Griechenland beanspruchten Festlandsockelbereich. Athen protestierte; Ankara wies den Protest zurück.

Daß Griechenland das ölfündige Meer weitgehend für sich nutzen möchte, erklärt sich aus seinem völligen Mangel an "schwarzem Gold", während die Türkei wenigstens etwas Erdöl hat.