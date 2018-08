ZDF, Sonntag, 28. April: „Der Lügner“, von Carlo Goldoni

Die Samstagabend-Klamotte wurde diesmal am Sonntag geboten. Statt des „Lügners“, eines Lustspiels von Carlo Goldoni, brachte das ZDF einen Schwank gleichen Titels, für den ein Mann namens Anton Hamik verantwortlich zeichnet. Der hatte die italienische Komödie mit barbarischer Feder zusammengestrichen, hatte Szenen vertauscht und blindwütig dazugedichtet... mit dem Erfolg, daß alle Errungenschaften des großen Goldoni ausgemerzt wurden und das Lustspiel sich um jene Dimensionen beraubt sah, die der Venezianer ihm im 18. Jahrhundert eroberte.

Goldoni, der die commedia dell’arte überwunden hatte, wurde zum Possenreißer degradiert. Der Überwinder der Deklamatorik erschien als grimassierender Rhetor. Der Realist als Vertreter jener Typen-Komödie, die in Wahrheit mit ihm starb. Der Meister der Psychologie – ein seelenunkundiger Schwätzer. Der Meister, der die Prinzipien „Natürlichkeit“ und „Wahrheit“ auf die Bühne gebracht hatte – ein Marktschreier und Phrasendrescher. Der Schöpfer der geistreichen Erfindungen – ein Kalauerfabrikant. Der große Zauberer im Reich der sanften Töne, der Plauderei, der Anmut und des amüsanten Beiseiteredens – ein brüllender Hanswurst! Klamarkt-Couplets – Nestory hat sich am Sonntag-

Kurzum, was Goldoni vor 200 Jahren erobert hatte, nahm Hamik ihm wieder weg. Der Schwankschreiber Hamik mit seinen dümmlichen Anleihen bei Lorenzo da Ponte, seinen Jahrmarkt-Couplets – Nestroy hat sich am Sonntagabend im Grab umgedreht –, mit seinen Bildungswitzchen, mit seiner Courths-Mahler-Metaphorik („meine Seele lechzt nach dir wie der müde Wanderer nach Wasser“: In der Bibel steht’s besser!), mit seinen Bildern von unfreiwilliger Komik (Hämatologen hatten ihre Freude daran: Hamik ließ das Blut nur so spritzen!), mit seinen Maximen („Kein Mann ist bei Vernunft, wenn er ein Eheversprechen gibt“), mit seinen Sentenzen („Frauen, ohne die man nicht leben kann, werden selten geheiratet“), mit seinen unsäglichen Vergröberungen der Goldonischen Fassung.

Natürlich muß am Ende eine dickbäuchige Schwangere die Bühne betreten, natürlich genügt es Hamik nicht, daß der Lügner eine Frau im sechsten Monat sitzengelassen hat, natürlich muß der Mann auch erst seit vier Wochen mit ihr verheiratet sein. Die Gesetze der Klamotte sind unerbittlich. Das bezeugte der Text. Das bezeugte auch die Regie. 95 Minuten lang wurde gebrüllt und gestöhnt und geröchelt und mit Worten und Gesten bramarbasiert. Arno Assmann – ein kongenialer Regisseur! Auch er um drei Jahrhunderte zurück. Als ob kein Lessing je gelebt hätte – kein Gottsched!

Nach dieser Darbietung, einer schlecht (also recht) abphotographierten Theateraufführung, steht zu erwarten, daß des großen Erfolges wegen auch „Minna von Barnhelm in Kürze zur Bearbeitung durch Hamik und Assmann anstehen wird. Mit einer schwangeren Franziska, einem Teilheim, der, von Millowitsch gespielt, seiner Minna auf den Popo haut, und mit einem Wachtmeister Werner, dem es obliegt, das Couplet „Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck“ zur Darbietung zu bringen.

Irgendein Anschlußtäter wird sich schon finden – nach diesem Mord. Momos