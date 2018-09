Von Heinz Michaels

Es geschah an einem Tag: Die deutsche Luftwaffe verlor in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Nörvenich ihren 168. Starfighter, während eine Gruppe von Rüstungsgegnern sich anschickte, ein anderes deutsches Kampfflugzeug noch vor seinem ersten Flug am Boden abzuschießen.

Ende Mai soll das Flugzeug, das unter der abstrakten Bezeichnung MRCA bekannt geworden ist, zum erstenmal von der Betonpiste des Flugplatzes Manching bei Ingolstadt abheben. In den achtziger Jahren soll es das Rückgrat der deutschen Luftwaffe bilden. Doch schon vor den diesjährigen Parlamentsferien wird der Bundesverteidigungsminister entscheiden müssen, ob es bei diesem Programm bleiben soll.

Dabei geht es um 15 bis 20 Milliarden Mark – auf die Milliarde genau kann es niemand sagen. In einem „Anti-Weißbuch“, dessen Inhalt just am Tag des 168. Starfighter-Absturzes bekannt wurde, behauptet nun eine Gruppe von Wissenschaftlern, das MRCA sei ein „militärisch minderwertiges und preislich überteuertes Waffensystem“.

Die vier Buchstaben MRCA stehen für Multi Role Combat Aircraft – Mehrzweckkampfflugzeug. Es ist das größte, teuerste und technologisch anspruchsvollste Rüstungsprojekt, das in Europa je begonnen wurde. Beteiligt sind neben den Deutschen die Engländer und Italiener. Den deutschen Steuerzahler hat es bisher rund 1,2 Milliarden Mark gekostet.

Am Anfang stand das NKF – das Neue Kampfflugzeug. Generalleutnant Johannes Steinhoff, auf dem Höhepunkt der Starfighterkrise Inspekteur der Luftwaffe geworden, wollte ein zweites derartiges Debakel verhindern und die deutschen Piloten Mitte der siebziger Jahre, wenn die Starfighter ausrangiert werden sollten, mit einem maßgeschneiderten Kampfflugzeug eigener Provenienz ausrüsten. Daher forderte er 1967 die deutsche Luftfahrtindustrie auf, das Konzept für ein möglichst flexibles Flugzeug vorzulegen.

Es war die Zeit, als die Nato-Strategen umdachten und die Formel von der „flexiblen Verteidigung“ erfanden, bei der konventionelle Waffen in den Vordergrund traten. Für die deutsche Luftwaffe rückte damit der Atomangriff an die letzte Stelle der Aufgabenliste; obenan stand die Unterstützung des Heeres.