Von Christian Graf von Krockow

Adelante, malditos hijos de la revolucion! Vorwärts, verdammte Söhne der Revolution!“

Es klingt wie eine politische Losung, wie der martialische „grito“ des nationalen Befreiungskampfes. Aber es handelt sich nur um den Ausruf eines Bauern, als dieser, an einem Dezembermorgen 1972, sein mageres Vieh am Monte Alban – der alten Kultstätte der Zapoteken nahe Oaxaca – mit Stock und Steinen bergan trieb. Dennoch ließe sich kaum ein genauer treffendes Motto finden: Die heutige Agrarstruktur Mexikos ist ein Produkt der Revolution, die im Jahre 1910 zunächst als bloßer Verfassungskonflikt, als Kampf gegen die langjährige Diktatur des Porfirio Diaz begann, bald aber, vor allem südlich der Hauptstadt, im Bundesstaat Morelos und in angrenzenden Gebieten, unter der Führung des Emiliano Zapata die Züge einer Agrarrevolution annahm.

Der Bürgerkrieg wurde jahrelang mit Erbitterung und Grausamkeit ausgefochten; ungefähr jeder zehnte Mexikaner – Frauen, Kinder und Greise eingeschlossen – verlor in ihm sein Leben. Sozial und wirtschaftlich gesehen standen zwei Todfeinde einander gegenüber, Herren und Geknechtete: die Hazienda, der Großgrundbesitz auf der einen Seite, die Masse der Bauern auf der anderen, die nur über kärglichen Kleinbesitz verfügte oder überhaupt landlos war.

Im Jahre 1910 verfügten von rund einer Million Bauern nur knapp 500 000 über nutzbares Land als Eigenbesitz, dagegen dreitausend Großgrundbesitzer über fast die Hälfte aller Ländereien. Francisco 1. Madero erklärte 1910, in naivem Idealismus: „Wenn wir die Freiheit haben, sind alle anderen Probleme gelöst.“ Das war die große Illusion, über die man freilich milder urteilen mag, wenn man überdenkt, wie oft sie in unserem Zeitalter – besonders bei der Niederreißung europäischer Kolonialreiche durch Völker der Dritten Welt, aber keineswegs nur dort – aufgetreten ist. Um so bedeutsamer war es, daß vor allem die Zapatisten den Ruf nach Freiheit zu der Parole „Freiheit und Land“ erweiterten; sie verwandelten den bloßen Kampf um die Herrschaft in eine soziale Revolution.

Freilich vollzog sich der Wandel der Agrarstruktur keineswegs mit einem Schlage, und noch weniger als anderwo pflegen in Mexiko Verfassungsnorm und Wirklichkeit zur Deckung zu kommen. Dennoch wurde Entscheidendes erreicht. Die strukturprägende Macht der Hazienda ist gebrochen; das Agrarland Mexiko ist zum Lande der Klein- und Genossenschaftsbauern geworden. Insgesamt dürften – widerstreitende Zahlen machen nur Schätzungen möglich – von der Revolution bis heute annähernd 60 Millionen Hektar Land vor allem an die „ejidos“, die ländlichen Genossenschaften, verteilt worden sein.

Was das bedeutet, läßt sich ebenfalls nur abschätzen, aber im Vergleich mit anderen Zahlen doch ungefähr ermessen. Für 1960 wird die Gesamtfläche der kultivierbaren Böden Mexikos mit knapp 24 Millionen, für 1970 mit 29 Millionen Hektar angegeben; davon waren 1960 43,4 Prozent im Besitz von „ejidos“. Der übrige Boden befindet sich überwiegend im Besitz von selbständigen Mittel- und Kleinbauern sowie im Gemeinbesitz von Dörfern. Die Zahlen machen zunächst deutlich, daß die Landverteilung keineswegs identisch ist mit der Zuteilung kultivierbaren Bodens, so daß sich eigentlich nur von Fall zu Fall, nicht aber generell bestimmen läßt, welch praktischer Wert jeweils den Verteilungsmaßnahmen zukommt. Jedoch dürfte der produktive Wert der „ejidos“ höher liegen als ihr Flächenanteil an der Gesamtlandwirtschaft, da die besonders wertvollen Areale, die durch künstliche Bewässerung neu erschlossen wurden und weiterhin erschlossen werden, in erster Linie den Genossenschaften zugute kommen. 1971 umfaßten die Flächen mit künstlicher Bewässerung 4140 000 Hektar; auf diesen Flächen wurde fast ein Drittel aller Agrarprodukte erzeugt. Von den übrigen kultivierbaren Böden bleibt immer ein beträchtlicher Anteil periodisch unbebaut, weil der Mangel an Düngung und Gefahren der Bodenerosion Bewirtschaftungspausen erzwingen.