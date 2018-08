Inhalt Seite 1 — Einig ist nur die Linke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus-Peter Schmid

Paris, im April

Als der Kampf um die Nachfolge Georges Pompidous vor drei Wochen entbrannte, hätte das kaum jemand für möglich gehalten: Valéry Giscard d’Estaing, Wirtschafts- und Finanzminister Frankreichs, ist der eindeutige Favorit des bürgerlichen Lagers. Sein gaullistischer Rivale Jacques Chaban-Delmas hat kaum mehr eine Chance, den ersten Wahlgang zu überleben. Da nach der französischen Verfassung zur zweiten Runde nur die beiden bestplazierten Bewerber antreten dürfen, wird es voraussichtlich zur Stichwahl kommen: Giscard gegen Mitterrand. François Mitterrand nämlich, der Einheitskandidat der Linken, wird zwar im ersten Wahlgang am kommenden Sonntag mit Sicherheit die meisten Stimmen bekommen; aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, daß er gleich mit dem ersten Anlauf die Hälfte aller französischen Wähler auf seine Seite ziehen und damit auf Anhieb ins Elysée einziehen kann.

Die zweite Überraschung des Wahlkampfs: nicht die Auseinandersetzung zwischen rechts und links bestimmt den Ton, sondern das Duell Chaban–Giscard. Zunächst hatte Ex-Premier Chaban-Delmas noch geglaubt, der Sozialist Mitterrand sei sein Hauptrivale. Als er sich dann auf Giscard einzuschießen begann, wirkte er verkrampft, überheblich, aufdringlich. Giscard dagegen hielt es für unter seiner Würde, auf die wütenden Attacken Chabans zu reagieren. Er setzte sich ausschließlich mit Mitterrands Thesen auseinander, gelassen und seriös – ganz so, wie es die Franzosen seit seinen elf Ministerjahren von ihm gewohnt waren.

Die Unterschiede zwischen dem Programm Chabans und dem Giscards muß man fast mit der Lupe suchen. Auch die Parolen gleichen sich auffallend. Während Chaban die „neue Gesellschaft“ anpreist, propagiert Giscard die „neue Mehrheit“. Chaban beruft sich unablässig auf das gaullistische Erbe, Giscard auf das Vertrauen Pompidous. Chabans Leitspruch heißt „Veränderung in der Kontinuität“, Giscards immer wiederkehrender Slogan: „Ich bin der Kandidat der Veränderung.“ Eine Präzisierung dieser Veränderung allerdings blieben beiden Kandidaten weitgehend schuldig. Allenfalls in der Sozialpolitik deuteten sie vorsichtig Reformen an, wobei Chaban mehr versprach als Giscard. Doch auf Chabans Versicherung: „Ich schließe persönlich mit jedem Franzosen einen Vertrag für den Fortschritt ab“, konterte Giscard: „Ich glaube, daß jemand, der über alles redet, nichts sagt, und ich glaube, daß jemand, der alles verspricht, letztlich nichts verspricht.“

Die Außenpolitik ist zwischen den beiden Vertretern des Regierungslagers kein Streitpunkt. Das Schlüsselwort der französischen Außenpolitik, „independance“, wurde mit großer Selbstverständlichkeit ausgesprochen, neue Interpretationen jedoch steuerte niemand bei. Chaban erklärte sein völliges Einverständnis mit der Politik von Außenminister Jobert, Giscard sah in seiner Europapolitik keinen Widerspruch zur Haltung Pompidous. Auch die Innenpolitik ist kaum zum Wahlkampfthema geworden, von gelegentlichen Fragen zur Todesstrafe oder zur Schwangerschaftsunterbrechung abgesehen. Und der Fortbestand der Institutionen der Fünften Republik wurde ohnehin nicht diskutiert, da sie grundsätzlich als unantastbar gelten.

Wer am Sonntag in Frankreich nicht links wählen will, der kann wohl zwischen zwei Typen von Politikern wählen, nicht aber zwischen zwei Programmen. Dies wird sich für Giscard d’Estaing zu Buche schlagen. Er hat zwar das gesamte gaullistische Establishment gegen sich und kann sich auch nicht auf einen gut eingefahrenen Parteiapparat stützen. Doch diesen Mangel hat er durch sein kluges Auftreten in Rundfunk und Fernsehen und auf Kundgebungen mehr als wettgemacht. Giscard wirkte besonnener und glaubwürdiger als Chaban. Das könnte ihm den entscheidenden Vorsprung sichern.