Dem Krieg der Worte folgte der Krieg der Kanonen. Kaum hatte der greise General der Kurden, der über 70jährige Mulla Mustafa al-Barzani verkündet, „Kurdistan wird ein See von Blut, in dem der Feind ertrinkt“, kaum hatte die Regierung in Bagdad geantwortet, Barzani führe die „Fünfte Kolonne der Imperialisten und Zionisten“ an, Friede könne es nur geben, wenn er „die weiße Fahne schwenkt“ – da fielen auch schon die ersten Schüsse.