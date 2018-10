Inhalt Seite 1 — Spitzel an der Spitze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Schueler

Für wahrscheinlich hätte es bis dahin wohl kaum einer gehalten, für möglich aber mußte es immerhin gelten: daß ein gegnerischer Agent ins Sanctissimum der eigenen Staatsmacht vordringt, vertrauten dienstlichen und außerdienstlichen Umgang mit dem Kanzler pflegt und noch im Augenblick seiner Festnahme von hochgestellten Förderern attestiert bekommt, sie hätten jederzeit und bis zuletzt die Hand für ihn ins Feuer gelegt.

Der Fall Günter Guillaume ist ein Ausnahmefall, ein Zufallserfolg gewiß auch für seine Auftraggeber. Doch die Lage der geteilten Nation begünstigt das Ausspähen des einen Teils durch den anderen mehr als sonstwo in der Welt. Der Unterschied der politischen Systeme zwischen Deutschland-Ost und Deutschland-West gibt zudem den Spionen der DDR einen nicht aufzuholenden Vorsprung. Sie erscheinen als Flüchtlinge in einem Land der Freizügigkeit und Berufsfreiheit. Sie sind vom Augenblick ihres Übertritts an dessen vollberechtigte Staatsbürger. Sie können sich über Jahre und Jahrzehnte unauffällig etablieren, bis ihre Stunde gekommen ist.

Die Opposition meint, der Spion Guillaume habe es damit leichter gehabt als mancher seiner Vorgänger, weil er bei der sozialliberalen Administration auf ein Klima der ostpolitischen Euphorie, der Verharmlosung der Gegensätze und der Unterschätzung der geheimdienstlichen Aggressivität der anderen Seite gestoßen sei. Das ist ebenso wenig wahr wie die Unterstellung des CDU-Abgeordneten Werner Marx, der Kanzler habe mit seinem zornigen Wort über die Feindschaft des SED-Staates gegenüber dem SPD-Vorsitzenden eine Naivität und Leichtgläubigkeit offenbart, die ihn als Regierungschef disqualifiziere.

Die Bundesregierung kennt Art und Ausmaß östlicher Infiltration so gut wie ihre Vorgängerinnen; sie hat ja den Verfassungsschutz nicht abgeschafft, sondern verstärkt. Ihr anzulasten, sie verschließe sich seinen Erkenntnissen, ist blanke Demagogie. Das Kölner Bundesamt, nicht die SPD-Baracke, hat Günter Guillaume zweimal scharf durchleuchtet und ihn schließlich der zweithöchsten Geheimhaltungsstufe für würdig befunden.

Eher schon ließe sich aus einer konstitutionellen Schwäche des Kanzleramtes erklären, wieso nach dem Machtwechsel 1969 beim notwendigen personellen Revirement östlicher Agenten ins Regierungszentrum vorzudringen vermochten; auch die Neigung Willy Brandts zu einem Küchenkabinett von Vertrauensleuten, die in der Regel nicht aus dem Berufsbeamtentum hervorgegangen sind, sondern ihre Karriere in der Partei gemacht haben, mag erklären, daß so etwas in Bonn möglich ist. War es nicht letztlich die von Parteiarbeitern bekundete Sympathie für Guillaume als „Kumpeltyp und Genossenmensch“, die ihm den Zugang zum Palais Schaumburg verschafft und die ihm dort den Aufstieg vom Sachbearbeiter in der Wirtschaftsabteilung zu einem der drei Kanzlerreferenten ermöglicht hat?

Freilich, Pannen dieser Art hat es immer gegeben, und auch die CDU war davor nie gefeit. Der Verfassungsschutzpräsident Otto John war Geheimnisträger höchster Stufe, als er 1954 die Fronten wechselte, ein Freund des Bundespräsidenten Theodor Heuss und Vertrauter des Ost-CDU-Vorsitzenden und nachmaligen gesamtdeutschen Ministers Jakob Kaiser. Der Sowjetspion Felfe hat es unter Gehlen zum Oberregierungsrat im Bundesnachrichtendienst gebracht. Weibliche Agenten des KGB und MfS gelangten in Ministervorzimmer, Bundestagsabgeordnete wie Frenzel (SPD) und Schmidt-Wittmack (CDU) oder Spitzel wie Porst (FDP) verrieten dem Osten jahrelang Staatsgeheimnisse, ehe sie enttarnt wurden. Auch im Kanzleramt Adenauers konnte sich ein Ostagent, der Oberregierungsrat Erich Helbig, einnisten und bis zu seiner Verhaftung im Herbst 1963 acht Jahre lang halten – viel länger als Guillaume, wenngleich in weiterer Entfernung vom Zentrum der Macht.