Georg „Schorsch“ Volkert, 28 Jahre, Fußballstar in Hamburg, will von seinem Verein, dem HSV, mehr Geld. 400 000 Mark jährlich hat er von seinem Vorstand gefordert, als nun neue Vertragsverhandlungen, fällig wurden. Manche Hanseaten haben da Worte gemurmelt, die wie „verrückt“ klangen. Andere geben dem Schorsch Völkerrecht. Warum denn sollte ein erstklassiger Fußballspieler sich nicht so teuer wie möglich verkaufen? Mit irgendwelchen bürgerlichen Einkommen lassen sich die Gagen und Prämien in der Bundesliga durchaus nicht vergleichen. Die Frage freilich bleibt, ob und wie lange noch die Vereine sich so kostspielige Stars leisten können. Der HSV jedenfalls hat abgewinkt, auch auf die Gefahr hin, daß der hervorragende Außenstürmer abwandern wird. Übrigens, auf 320 000 Mark wird sein Jahreseinkommen geschätzt.

