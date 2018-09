Inhalt Seite 1 — Der Clan der Bildhauer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Schneider

Wer schon einmal zur Kur war im niederbayerischen Bad Füssing, der kennt das Stift Reichersberg, am anderen Ufer des Inn, in Oberösterreich, rund dreißig Kilometer von Passau entfernt. Nach Reichersberg kommt der Besucher aus Füssing meist des Prälatenweins wegen, einer stiftseigenen Spezialität, durchaus trinkbar, aber für eine Reise von weither allein nicht lohnend. Wohl aber in Verbindung mit dem Besuch der Schwanthaler-Ausstellung, die den ganzen Sommer über in den eigens dafür restaurierten Räumen des Stifts zu besichtigen ist.

Schwanthaler, das meint auch, aber nicht nur, den Bildhauer, der die "Bavaria" geschaffen hat, jene Riesentrutzjungfrau, die von der Theresienhöhe herab das Münchner Oktoberfest segnet. Schwanthaler, das ist der Name einer Familie von Bildhauern, deren Mitglieder in sechs aufeinanderfolgenden Generationen ein Werk hinterlassen haben, das fast zweieinhalb Jahrhunderte umspannt: die Zeit vom Hochbarock bis zum Klassizismus. Dieses erstaunliche und wohl einzigartige "kunstbiologische Phänomen" wird in der Ausstellung vorgeführt und untersucht. Knapp fünfhundert Arbeiten, Skulpturen und Zeichnungen der vierzehn (von einundzwanzig künstlerisch produktiven) Familienmitglieder, deren Schaffen heute noch faßbar ist, sind zu diesem Zweck an einem Ort vereinigt worden.

Die Ausstellung, sorgfältig vorbereitet (der umfangreiche Katalog besitzt monographischen Charakter), tritt mit wissenschaftlichem Anspruch auf; ein österreichisch-deutsches Wissenschaftlerteam hat drei Jahre lang daran gearbeitet. Die Mühe hat sich gelohnt, auch wenn es nicht gelungen ist, das von der kunstgeschichtlichen Forschung bislang wenig enthusiastisch beäugte Schwanthaler-Knäuel bis zum letzten Faden zu entwirren. Die Herkunft der Schwanthaler scheint geklärt, unklar ist noch ihr künstlerischer Ursprung; die Vorstufen, welche die Ausstellung zum Vergleichen anbietet, wirken wenig überzeugend. Vor allem aber ist noch keineswegs sicher, was zu wem gehört, manche Zuschreibungen sind kühn über den Daumen gepeilt, in der stillen Hoffnung, daß wenigstens die Richtung einigermaßen stimmt.

Sehr zu loben (und zur Nachahmung zu empfehlen) ist, daß die, Skulpturen, wo immer. dies möglich war, vor der Ausstellung restauriert worden sind, wobei vielfach die für die Beurteilung und Zuordnung so wichtige Originalfassung freigelegt wurde; die jeweiligen Katalogeintragungen enthalten, auch dies ist ein erfreuliches Novum, einen kurzgefaßten Restaurationsbericht. Allerdings ist es gar nicht schön, daß einige Stücke, auf höchst unfeine Weise zusammengenagelt oder -geschraubt, klagend ihre Restaurationsleiden verkünden. Ein weithin sichtbarer Schraubenkopf im Oberarm eines Barockengels wirkt leider störend.

Beim Betreten des äußeren Stiftshofes fällt der Blick zunächst auf eine Bronzestatue des hl. Michael, die einen schlank nach oben verjüngten Brunnenaufbau krönt. Der Brunnen ist eine Arbeit Salzburger Künstler, die Statue stammt von Thomas Schwanthaler, und sie erinnert sehr an eine andere, die Hubert Gerhard für die Fassade der Münchner Michaels-Kirche geschaffen hat. Ein erster Hinweis auf Verbindungen zu dem bayerischen und dem österreichischen Kunstraum.

Die Architektur der Längstrakte, die den Hof umschließen, verweist auf die friedliche Koexistenz beider Bereiche: Der ältere, dem Inn zugewandte Nordflügel wirkt wie ein letzter Ausläufer bayerischer Renaissance, der Südflügel repräsentiert österreichischen Barock. Das architektonische Doppelgesicht des Reichersberger Stiftshofes macht deutlich, daß das Innviertel, in dem die Schwanthaler während des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts tätig waren, künstlerisch gesehen Grenzland war. Und in gewisser Weise wohl auch politisch, obschon die staatliche Zugehörigkeit bis zum Jahr 1779 eindeutig geregelt war, denn bis dahin war auch das Gebiet rechts vom Inn kurfürstlich bayerisches Territorium.