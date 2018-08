Inhalt Seite 1 — Eine künstliche Bauchspeicheldrüse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zweihundertneunundfünfzig Zeilen – kleingedruckt und in Kurzform – räumt das Klinische Wörterbuch „Pschyrembel“ ein, um Arten, Verlauf, Diagnose und Therapie der Krankheit zu beschreiben, die so alt ist wie die Menschheit. Zwei Millionen Westdeutsche leiden an ihr und etwa 100 000 Bundesbürger aller Altersklassen erkranken jedes Jahr neu an einem Mangelleiden, das hinter den großen Hauptleiden dieser Jahrzehnte, wie Krebs- und Kreislauferkrankungen, immerhin die fünfte Stelle der Todesursachen-Statistik einnimmt. Überdies ist sie die zweithäufigste Krankheit, in deren Verlauf der Patient erblindet: der Diabetes, ein häufig ererbtes, ebensooft aber auch – meist in Kombination von übermäßigem Essen, Alkohol- und Nikotingenuß – ohne warnende Vorzeichen spontan auftretendes Leiden.

Die Ursache der Krankheit: die Langerhans-Inseln in der Bauchspeicheldrüse produzieren nicht mehr in ausreichender Menge das Hormon Insulin, das im Organismus aller Säugetiere einen normalen Blutzuckergehalt garantiert. Drosselt die Bauchspeicheldrüse, aus welchen Gründen auch immer, die Insulin-Ausschüttung oder kommt die Produktion ganz zum Stillstand, so gerät der gesamte Stoffwechsel durcheinander. Meist zeigt der Patient dann die auffälligsten Symptome der Fettsucht, Leber- und Nierenfunktionen sind gestört, er neigt zu Erbrechen, Zittern, Bewußtlosigkeit – die medizinische Liste der Symptome ließe sich, je nach Diabetes-Typ, nahezu beliebig ausdehnen.

Gut ein halbes Jahrhundert wissen die Mediziner erst von der Schlüsselstellung der Bauchspeicheldrüse und des Insulins für einen gesunden Stoffwechsel im menschlichen Organismus. Und seit die Forscher herausgefunden haben, daß tierisches Insulin menschliches Insulin zu ersetzen vermag, können Millionen von Diabetikern vor vorzeitigem Tod bewahrt werden. Für einen großen Teil der Zuckerkranken ist die tägliche Insulin-Selbstinjektion die einzige Möglichkeit, dem Mangel in ihrem Organismus zu begegnen.

Dennoch blieben sich die Mediziner stets bewußt, daß das meist von Rindern und Schweinen gewonnene Insulin erhebliche Nachteile hat – chemisch unterscheidet es sich nämlich geringfügig vom Aufbau des menschlichen Insulins. Diese strukturelle Abweichung führt mitunter zu schwereren Gegenreaktionen. Im Verlaufe der Krankheit, oft erst nach vieljähriger Behandlung mit dem tierischen Insulin-Ersatz, ist eine allmähliche Erhöhung der täglichen Dosis erforderlich. Oft kommt es dann zu Nebenwirkungen, die typischen Diabetes-Symptomen gleichen: Blindheit, Erkrankung der Blutgefäße oder Nierenfunktionsstörungen.

Um die Nebenwirkungen des tierischen Insulins zu verhindern oder zumindest auf ein Minimum zu beschränken, versuchen die Forscher – seit es dem britischen Chemiker und Nobelpreisträger Frederick Sanger vor 19 Jahren gelang, die Strukturformel des Insulins zu entschlüsseln – ein synthetisches Insulin herzustellen, das dem menschlichen Bauchspeicheldrüsenprodukt exakt gleicht, eine heikle und langwierige Aufgabe.

Das Insulin-Molekül, das mit seinen 777 Atomen zu. den kleinsten Eiweißmolekülen zählt, besteht aus zwei sogenannten Peptid-Ketten, die unterschiedlich lang sind. Die A-Kette hat 21 und die B-Kette 30 Aminosäuren-Moleküle. Beide Ketten sind durch vier Brücken aus Schwefelatomen miteinander verbunden. Zur Verdeutlichung der Synthese-Schwierigkeiten: Werden die Peptid-Ketten des natürlichen Insulins getrennt und hernach wieder zusammengebracht, so läuft dieser Vorgang anders ab, als würde lediglich ein Reißverschluß auf- und wieder hochgezogen. Denn die verbindenden Schwefelbrücken bilden sich offenbar willkürlich zwischen den Aminosäure-Ketten. Folge der schwefelatomaren Fehlverbindung: Die Wirkung des Insulins nimmt erheblich ab.

Zwar war es vor elf Jahren dem Aachener Chemie-Professor Helmut Zahn in achtjähriger Forschungsarbeit und insgesamt 223 einzelnen Synthese-Schritten gelungen, erstmals ein wirckräftiges Labor-Insulin herzustellen. Die Synthese indes erwies sich als so kompliziert, daß sich eine Massenproduktion nicht realisieren läßt.