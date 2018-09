Mehr als irgendeine andere Abteilung der Kultur leiden Jazz und Popmusik unter ihren Propagandisten, genauer: unter der Sprache ihrer Chronisten und Kritiker. Sie ist hemdsärmelig, schwärmerisch und geschwätzig und auf eine bedrückende Weise inhaltlos. Schon wer die lärmenden Pressemitteilungen der Unterhaltungsmusikbranche liest, bei der Jazz und Pop untergebracht sind, muß vermuten, sie wendeten sich an den größten Kindergarten der Nation, weswegen sich Haltungen wie Ernsthaftigkeit oder Seriosität wie Inkunabeln unter lauter bunten Lackbildern ausnehmen. Und wer in Zeitungen darüber liest, dem widerfährt bisweilen Schlimmeres, wie etwa in der letzten "Geistigen Welt", der Kulturbeilage der "Welt", bei einem Artikel über den Jazzpianisten Joachim Kühn. Verfasser ist einer der betriebsamsten und erfolgreichsten Journalisten auf diesem Gebiet, Reginald Rudorf.

Es geht hier gar nicht um seine Behauptung, außer ihm selber seien die Kritiker darum verlegen, Kühn "pianistisch in den Griff zu kriegen", sondern um die Art und Weise, wie er das schafft. Zum Beispiel kann man ja, ohne dabei das Piano zu spielen, schwerlich einen Pianisten "pianistisch" in den Griff kriegen. Und doch hat es den Anschein, als wolle der Autor das in einem seltsamen Sprachverwirrspiel unbedingt beweisen.

Seine Hauptzeugen, die er zitiert, sind Kameraleute vom NDR. Sie hätten sich im Angesicht Kühns "gekringelt", weil da "ein Verrückter am Arbeiten" gewesen sei, und zwar habe der nach Rudorfs Beobachtung "mit drängender Hauptmähne übers vollippige Gesicht" "ganze Klavierströme aus den Tasten quellen" lassen. Und wie erreichte er das? Nicht, indem er Klavier spielte, sondern "an den achtundachtzig Tasten werkelte". Vielleicht ist das so bei Kühn, denn es handelt sich bei ihm ja, wie Rudorf formuliert, um einen Routinier "in der Pianopreislage" eines kleinen Gulda. Ich weiß nicht, was der Ladenpreis eines Klaviers mit der Person Guldas zu tun hat, aber genauso kann man sich fragen, wieso angeblich "dogmatische Techniken" (das Klavier zu spielen) bei Kühn nur noch Bestandteil seiner "Klavierversuchungen", bloß nicht von Versuchen sind.

Doch Rudorf sagte schon vorher, daß er Kühn zur Spitze der Pianos, nicht der Pianisten rechne: "zur internationalen Klavierspitze". Gewiß erklärt das Folgende das Phänomen: Wenn es nämlich darauf ankomme, "drückt Kühn ein Swing-Piano zusammen". Daß er von ungewöhnlicher Statur sein muß, muß man annehmen, seit ihn, wie Reginald Rudorf das plastisch ausdrückt, der Bruder Rolf Kühn bei einem Jazzfestival nicht nur "erstmals spektakulär", sondern obendrein "in Quartettform" vorgestellt habe. Und das geschah nicht einem Publikum oder Publizisten, sondern "der Fachpublizität deutschen Jazzstrebens" gegenüber.

So ist man auf das Fazit vorbereitet: Da der Pianist Joachim Kühn "mit Schmutz und Schund verklebte Gehörgänge aufstößt", verdiene er mehr Hörer und Zuschauer bei dem großartigen Unterfangen, "das konventionelle Klavier zum Brennen zu bringen".

Totlachen könnte man sich, wenn einem nicht etwas ziemlich Schmerzliches dabei den Spaß verdürbe, nämlich die Erfahrung, daß die himmelschreiend falschen Bilder, die lächerlichen Wortbildungen, die sprachakrobatischen Entstellungen nichts anderes wiedergeben als vollständige Leere. Weder wird redlich informiert, noch wird mit Argumenten überzeugt, sondern nur vernebelt. Jeder Wortgag mehr steht für einen Gedanken weniger. Und deswegen verdiente dieser Artikel ein bißchen Aufmerksamkeit.

Manfred Sack