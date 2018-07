Ein britischer Orientalist fährt im Blauen Zug zum großen arabischen Poesie-Festival in Basra

An einem Frühlingsabend in diesem Jahr strömte eine Gruppe von mehr als zweihundert Menschen in den großen Ziegelbau des Bahnhofs von Bagdad, eines Gebäudes, das den kollidierenden Interessen von König Edward VII. und den Ingenieuren Kaiser Wilhelms genauso fern ist wie der Welt von Tausendundeiner Nacht. Ein kalter Wind aus den verschneiten türkischen Höhen tat das Seine, exotische Assoziationen zu vertreiben. Es waren Dichter, Schriftsteller, Kritiker aus der gesamten arabischen Welt, die zu einem Schlafwagenzug eilten, der exklusiv für sie reserviert bereitstand. Zehn Stunden weiter südlich lagen Basra, der Persische Golf und ein Poesie-Festival.

Die arabische Kultur, auf deren Wiedergeburt (oder „baath“) unsere Gastgeber von der irakischen Regierung eingeschworen sind, war von jeher ganz auf „das Wort“ ausgerichtet. Im heidnischen Arabien war Dichtung die Kunst überhaupt. Das beduinische Pendant zur griechischen Olympiade fand in ’Ukäz, ein Stück südlich von Mekka, statt. Dort versammelten sich in den Monaten, in denen Kämpfe tabuisiert waren, die Stammesdichter in „Häusern aus Haar“, um sich im Gebrauch der Sprache zu messen. Es gab Preise für Lobgesänge und Satiren, für Gedichte, in denen sich ihre Verfasser als Liebhaber oder Krieger verherrlichten. Als im siebenten Jahrhundert die aufrührerischen Stammeskrieger, vom Islam wunderbar geeint, aus ihrer Wüstenhalbinsel ausbrachen, blieb ihnen ihre Liebe zur Poesie, obwohl ihr Prophet den Dichtern nicht traute. Irak, die große fruchtbare Senke zwischen der semitischen Wüste und dem arischen Hochland Persiens, wurde in dem neuen Reich zu einer Schlüsselprovinz. Um ihre Herrschaft zu festigen, erbauten die Araber eine große Militärstadt am oberen Ende des Persischen Golfs. Basras Lage am Rand der Arabisch sprechenden Welt verschaffte ihm nationales Selbstbewußtsein, nicht nur als der Ort, wo die arabische Grammatik erstmals systematisiert wurde, sondern als Schauplatz eines Poesie-Festivals, das die Tradition von ‘Ukâz aufnahm. Seinen Namen, „Merbid“, hatte es von dem arabischen Wort für „eine Stelle, wo Kamele eingesperrt werden“. Auf einem Wüstenstrich außerhalb Basras banden die Dichter ihre Tiere fest, ehe sie sich bei Fackelschein ans Rezitieren machten. Als das Kalifat immer despotischer wurde, entwickelten die Dichter von Basra einen merklichen Hang zur Mystik, dessen letzte Auswirkungen über Spanien bis nach Europa hineinreichten.

Die Gäste des „Merbid“-Festivals im April 1974 – es war das dritte und soll sich jährlich wiederholen – waren äußerlich den turbantragenden Poeten aus Harun al Raschids Zeit so unähnlich wie der Eisenbahnzug (made in Sowjetrußland) den Kamelen, auf deren trottendem Gang eines der großen Metren der arabischen Dichtung beruht. Der alterserfahrene irakische Dichter al-Jawahari (der heute eine Republik preist, wo er einst einem König Lobgedichte schrieb) trägt flott eine runde bestickte Mütze auf den langen grauen Locken. Im übrigen tragen die arabischen Literaten dezente westliche Kleidung, weder aus der Savile Row noch aus der 42. Straße. Doch die gehobene Stimmung unterläuft die arabischen Anstrengungen, fade und unauffällig zu wirken. Der Speisewagen des Zugs wird zu einer Art Willkommenszelt; obwohl ich ihn nur erreiche, nachdem ich einen Schlafwagen passiert habe, in dem ein brillanter, für seinen Haß auf seine Zeitgenossen bekannter Dichter mit einigen Verbündeten grollt. Während die Stunden vergehen, der Zug sacht an Hilla vorüberfährt (der von Palmen umstandenen Stadt, die aus den Ziegeln Babylons erbaut wurde) und dann an dem trostlosen Ur, unterstützt Bier die gegenseitige Befruchtung von Idee und Technik. Ein Dichter aus Bahrein lernt eine Kurzgeschichtenautorin aus Bagdad und ihren Mann kennen, einen marxistischen Dichter aus dem Süd-Libanon. Jabra I. Jabra – Romanautor, Maler, Kritiker und Dichter – diskutiert die Übersetzung seiner „Jäger in einer engen Straße“ (eines englisch geschriebenen Romans) ins Arabische. Er war der erste, den ich als frisch eingetroffener Universitätsdozent vor einem Vierteljahrhundert im Irak kennengelernt hatte. Damals kam er aus Cambridge und, in einem traurigeren Sinn, aus Jerusalem, wo er sein Zuhause verloren hatte. Yusif Idris (der Schriftsteller und Arzt, der beim Schriftstelleraufstand in Ägypten vor dem letzten Oktober eine führende Rolle spielte) wird von dem Literaturredakteur einer Bagdader Zeitung interviewt:

„Gibt es Hoffnungen auf einen neuen Nasser?“ „Keine, hoffe ich“, erwidert Idris entschieden, „obwohl ich selber einige Nassersche Gedanken vertrete. Was wir in Ägypten nicht wollen, selbst jene, die mit Sadat nichts anzufangen wissen, sind charismatische Führer, die ihren prophetischen Illusionen bis in die Katastrophe nachrennen. Ohne Freiheit wird uns nichts gelingen. Wenn wir Kritik üben dürfen, wenn wir uns demokratisch organisieren dürfen, könnten wir mit den vertracktesten Problemen fertig werden, genau wie Sie in England.“ Er nickt mir zu.

Am nächsten Morgen springen wir aus dem Zug; eine kleine Schar von Zuschauern hat uns erwartet und spendet leichten Applaus. Omnibusse und Taxis fahren uns in die Eingeweide eines offiziellen Programms. Aufgelockert wird es immer wieder durch die menschlichen Kontakte, die schon im Speisewagen angeknüpft worden waren, und durch die arabische Begabung für Überraschungen. Zum Mittagessen chauffiert man ins in eine Oase in der Wüste rings um die Stadt. Stücke glitzernder Rohrleitungen schlängeln sich durch Kameldornbüsche oder wachsen wie blanke Knollen aus der fahlgelben Erde. Die Oase ist ein Erholungs-Camp für die prosperierende Basra-Ölgesellschaft, deren holländische und amerikanische Anteile während des Oktoberkriegs nationalisiert wurden. Die beiden übriggebliebenen britischen Angestellten helfen den Irakis beim Auftragen des traditionellen arabischen Mittagsmahls. Gestelle ächzen unter kuzi ala timan (ganze Hammel auf Bergen von Reis), samak masgouf (riesige Flußfische, der Länge nach zum Grillen aufgeschlitzt) und all den Früchten und Süßigkeiten des Ostens. In Übereinstimmung mit dem alten Gebot – „iß wie ein Kamel und werde als erster fertig!“ – stopfen sich die Schriftsteller voll und ziehen sich dann auf die Plastikstühle zwischen den Eukalyptusbäumen zurück. Einer meiner ehemaligen Studenten erzählt mir, er habe ein Buch über das moderne Drama geschrieben. Es beginne mit Brecht.

Gerade ist in Bagdad eine Biennale für Malerei zu Ende gegangen, die Künstler selbst aus dem so weit im Westen liegenden Marokko angezogen hatte. Die Förderung der arabischen Kultur, die sich die irakische Regierung angelegen sein läßt, macht, daß ich die Eröffnungssitzung an jenem Abend eigentlich dankbar besuche. Trotzdem liest jemand, der soviel Abneigung gegen pathetische Gefühle hat wie ich, das Programm mit Beklemmung: eine Festrede des Gouverneurs, eine Festrede des lokalen Baath-Parteichefs, eine Festrede des sowjetischen Delegationsführers, alle über die Devise des Festivals – „Literatur im Dienst der Revolution“. Doch sogar jetzt gibt es Überraschungen. Während die gemessenen Worte eines Sprechers durch das Mikrophon sickern, schreckt etwas wie der Schrei einer Wahnsinnigen die Versammlung auf. Wir wenden uns um. Hinten im Saal steht ein kräftiger junger Mann – ein irakisches Pendant zu einem Anfeuerer bei Sportveranstaltungen – und deklamiert in einer seine Gesichtszüge verzerrenden Ekstase ein gereimtes politisches Couplet. „Die Lasten, die manchen von den Schultern fallen“ – unüberhörbar ist die Anspielung auf das Ägypten Sadats – „werden von anderen Schultern wieder aufgenommen werden!“