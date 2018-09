ZDF, Montag, 13. Mai: „Kinder, Kinder: Erziehen ohne Verbote“

Bilder aus dem Alltag: Da kommt ein Vater von der Arbeit nach Hause, ist übelgelaunt und fertig, weil „der Alte“ im Betrieb ihn zusammengestaucht hat; er schmeißt seine Aktentasche in die Ecke, knallt die Tür zu, wirft sich in den Sessel vorm Fernseher und fährt nach wenigen hastigen Zügen aus der Zigarette gleich wieder hoch, um sich wie ein Wilder auf seine Kinder zu stürzen, die Blockflöte spielen: „Jetzt reicht’s mir aber! Halt’ die Schnauze! Ich will endlich meine Ruhe haben!“

Ein anderer Vater liegt gelassen auf der Terrasse seiner kleinen Wohnung (85 Quadratmeter für fünf Personen), seine Kinder pinseln bunte Farben auf die Fensterscheiben, schreien und toben dabei, beschmieren sich Hände, Füße, Gesicht, bemalen die Fliesen des Gartenwegs mit Kreide, und ihr Vater bekommt dennoch keinen Tobsuchtsanfall, sondern läßt sie gewähren, weil er davon überzeugt ist: „Kinder müssen Krach machen und Unruhe stiften, sie brauchen Freiräume, um sich entfalten zu können.“

Das sind zwei von diesen bescheidenen, unprätentiösen, wahren und ebenso deprimierenden wie befreienden Szenen, die die ZDF-Serie „Kinder, Kinder“ so sympathisch und so sehenswert machen. Eigentlich hätte es dieser Sendereihe gar nicht bedurft, um zu beweisen: In Sachen Bildung haben die Mainzer die Nase vorn; die Sender der ARD bringen bei aller Anstrengung nur selten etwas vergleichbar Gutes zustande. Das gilt für die mit so viel Gespür für kindliche Probleme gemachte „Rappelkiste“ ebenso wie für die bildungspolitisch konzipierten „Impulse“. Auch wenn mal eine Folge danebengeht, ist solchem Scheitern doch immer noch irgendwo der Wille und der Einsatz anzumerken, die schwer visualisierbaren Bildungsprobleme zuschauergerecht auf den Bildschirm zu bringen. Daß der Intendanz in Mainz, die im allgemeinen so gern mit Gartenlauben-Beschaulichkeit ihren staatsvertraglichen Bildungsauftrag unterläuft, für ein Programm wie „Kinder, Kinder“ sogar die Hauptsendezeit nicht zu schade ist, beweist, daß die Bildungsmacher im ZDF (trotz mancher Frustration) im ganzen doch so ernst genommen werden, wie sie und ihre qualifizierten Beiträge es verdienen.

Diesmal ging es um die Frage, ob man erziehen könne, ohne Verbote auszusprechen. Natürlich stand dabei, ohne daß dies ausdrücklich gesagt wurde, Alexander Neill und seine antiautoritäre Pädagogik der voraussetzungslosen Liebe zum Kind im Hintergrund. Was freilich in der Isolation des weltweit bekannten englischen Internats für eine Minderheit möglich ist, bleibt in der täglichen Realität für unsere Kinder Utopie. Das ist seit langem klar, und diese Sendung machte es wiederum nur zu deutlich, daß Summerhill nicht übertragbar ist: die engen Wohnungen, die kleinen Gärten, die hellhörigen Treppenhäuser – das sind bei uns die unzulänglichen Refugien, in denen Spaß und Spiel der Kinder beständig von nervösen, zänkischen, eifersüchtigen, verständnislosen Erwachsenen bedroht sind.

Und dazu Eltern, denen ihre Nippes auf Glasborden und ihre blankgeputzten, aber unbenutzten Bestecke in Schubladen so viel bedeuten, daß sie die ohnehin spärlichen Spielflächen ihrer Kinder mit solchen zerbrechlichen und gefährlichen Beweisstücken ihres bürgerlichen Wohlstandes verbarrikadieren. Daß ihnen die gängigen Dressurfloskeln dutzendweise und ohne Stocken vom Munde gehen, merken sie selber nur noch ganz selten: „Gib mir das schöne Händchen! Schmatz’ doch nicht wie’n Ferkel! Stell’ dich nicht an und mach sofort dein Seelein! Iß nicht mit den Fingern! Mach’ keinen Krach!“

Zwischen die kurzen Szenen und Sequenzen, die die weitverbreitete Einstellung zum Kind illustrieren, sind Kommentare eingestreut, die die landläufigen Erziehungsrituale beim Essen, Waschen, Fernsehen oder Spielen klug relativieren. Sie erklären zurückhaltend und ohne aufdringlich zu sein den Unfug, der dort getrieben wird, sie sind aber eigentlich nie besserwisserisch oder oberlehrerhaft. Die ZDF-Redakteure – und das merkt man ganz deutlich – scheuen sich vor der Drohgebärde mit dem pädagogischen Zeigefinger und geben so zu erkennen, daß auch sie kein Patentrezept für die optimale Erziehung haben. Sie plädieren für Verständnis und Vertrauen, für Liebe und Hinwendung zu den Kindern und dafür, Spieltrieb und Lebensfreude zu fördern; doch sie scheuen sich auch nicht, Verbotsschilder nur dort aufzustellen, wo es unumgänglich ist: Stricknadel in der Steckdose – das geht allen mit Recht zu weit, die sich bemühen, ihre Kinder als Partner zu akzeptieren. Hayo Matthiesen