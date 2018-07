Inhalt Seite 1 — Die Pipeline kommt – und sonst noch was Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als die Amerikaner vor ein paar Jahren entdeckten, daß in ihrem unwirtlichen und ziemlich unnützen Alaska riesige Erdölvorräte liegen, da war die Freude groß; sie wurde nur getrübt von zwei Beschwerlichkeiten: Erstens ist es mühsam und entsprechend kostspielig, am Rande des Eismeeres Öl zu fördern – am Persischen Golf war es, damals, billiger zu haben. Und zweitens stieß der 1969 ersonnene Plan, dieses Öl per Pipeline quer durch Alaska zum Pazifikhafen Valdez fließen zu lassen, auf den zähen Widerstand der Umweltschützer, die mit Recht befürchteten, daß die (vergleichsweise warme) Rohrleitung im Permafrost des Tundrabodens schwerste Störungen des natürlichen Gleichgewichts verursachen würde. „Umwelt“ wurde damals großgeschrieben – also Verschwand der Pipeline-Plan fürs erste in der Schublade.

Viel Staub konnte er da freilich nicht ansetzen; denn „Umweltschutz“, so zeigte sich bald, ist eine Schönwettersache: Als die Wolken der sogenannten Energiekrise heraufzogen, da proklamierte Richard Nixon sogleich die Priorität der Energieversorgung vor dem Umweltschutz – womit die Pipeline wieder aktuell wurde. Außerdem aber hatte die neue Politik der erdölfördernden Länder im Nahen Osten den höchst erwünschten Nebeneffekt, daß die heraufgesetzten Preise die Ölförderung in Alaska mit all ihren besonderen Schwierigkeiten über Nacht rentabel machten – womit die Pipeline erst recht wieder aktuell wurde.

Das heißt: Die Pipeline wird gebaut, allen Umweltschützern zum Trotz. Daß der Ökologie Alaskas dennoch kein Leids geschehen werde, beteuerte jüngst Bryan Sage, Sachbearbeiter für Ökologie bei der BP in London. Die Pipelinebauer, so stellte sich heraus, haben in aller Stille an ihrem Plan weitergebastelt und die Bedenken der Umweltschützer zumindest insofern berücksichtigt, als sie nun versichern, diese Bedenken seien nicht mehr gerechtfertigt.

Die größte Sorge war, daß die Rohrleitung den Dauerfrostboden antauen und dadurch eine nicht wieder zum Stillstand zu bringende Erosion in Gang setzen könne – mit unvorhersehbaren Folgen für weite Gebiete der Tundra und mit der vorhersehbaren Folge ständig vorfallender Rohrbrüche. Bryan Sage teilt mit, man habe inzwischen durch zahlreiche Bohrungen entlang der 1300 Kilometer langen Trasse die Stellen ermittelt, an denen der Eisgehalt des Bodens so hoch ist, daß beim Antauen Erosionsgefahr besteht; in allen diesen Bereichen – und das heißt über etwa zwei Drittel der Gesamtlänge – werde die Leitung auf Stelzen gesetzt.

Dies wiederum, so hatten die Zoologen befürchtet, werde die Karibus, die Rentiere Alaskas, an ihren jahreszeitlichen Wanderungen zwischen Tundra und Wald hindern und ihren Bestand gefährden. Bryan Sage berichtet, man habe, um das auszuprobieren, ein Stück Pipeline gebaut und den Rentieren sowohl Unterführungen als auch Rampen zum Überschreiten angeboten; die Tiere hätten ihre Wanderung fortgesetzt, wobei sie die Rampen bevorzugten.

Auch den Bedenken, daß die Pipeline durch tektonische Störungen gefährdet sei, ist man nachgegangen. Die Trasse, so heißt es, quere nur an einer Stelle eine solche Störung, und in diesem Bereich werde die Leitung durch Absperrklappen besonders gesichert. Auch sonst sollen alle denkbaren Sicherheitsmaßnahmen gegen Leckagen eingebaut werden und für den Fall, daß es doch zu größeren Ölverlusten kommt, hat man bereits Bakterienstämme ausfindig gemacht, die auch im arktischen Klima imstande sind, das Öl biologisch abzubauen; man erwägt für den Ernstfall, die Bakterienkulturen vom Flugzeug aus in die öllachen zu werfen.

Daß der Bau der Alaska-Pipeline trotz dieser (und vieler anderer) Vorkehrungen ökologische Unordnung stiften wird, räumt auch Sage ein – doch meint er, dies werde zeitlich und örtlich begrenzt bleiben und zügig repariert werden. Die Frage, ob dies zutrifft oder ob es sich da um den in solchen Fällen üblichen Zweckoptimismus handelt, verblaßt gegenüber den neuen Problemen, die auf die Wildnis Alaskas zukommen und Veränderungen befürchten lassen, die weit über das hinausgehen, was die Pipeline schlimmstenfalls anrichten könnte: