Inhalt Seite 1 — Hände weg von Index-Klauseln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neun Professoren empfehlen als Teil eines Stabilitätsprogramms Wertsicherungsklauseln. Sie ignorieren die Erfahrungen des Auslandes

Der Gedanke ist so bestechend: Wenn es uns, schon nicht gelingt, die Inflation zu bekämpfen, sollten wir uns wenigstens vor ihren Folgen schützen. Professor Stützel, einst Mitglied des Sachverständigenrates, hat sich Vor-Jahren schon dafür eingesetzt. Seither hat das Tempo der Preissteigerungen zugenommen. Steckt hier nicht die Lösung unseres Dilemmas?

Niemand brauchte die Geldwertverschlechterung zu fürchten, wenn es gelänge, den Verlust durch eine Erhöhung der Einkommen wieder wettzumachen. Könnte ein Sparer noch klagen, der in einer Welt ohne Inflation, vier Prozent Zinsen im Jahr bekäme und in unserer Inflationswelt elf Prozent kassierte, also einen Inflationsausgleich von sieben Prozent erhielte?

Wenn die Inflationsrate genau sieben Prozent betrüge, stände der Sparer – läßt man die Steuern beiseite – in der Inflationswelt genauso da wie in einer Welt ohne Inflation. Gelänge es jedem von uns, seinen Geldwertschwund im Ausmaß der Inflationsrate auszugleichen, fiele die inflationsbedingte Umverteilung von Einkommen und Vermögen weg.

Deshalb ist nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Ländern versucht worden, mit Indexklauseln die heile Welt wiederherzustellen. Löhne wurden an den Preisindex für die Lebenshaltung gebunden. Aber kein Land hat gute Erfahrungen damit gemacht. Überall haben Indexbindungen die Inflation noch verstärkt. Oscar-Erich Kuntze vom Münchner Ifo-Institut hat in seinem Buch über Lohn-Preis-Indexbindungen durch empirische Untersuchungen nachgewiesen, daß diese Instrumente die Erwartungen nicht erfüllt haben, die in sie gesetzt wurden. Die USA, Australien, Frankreich und Finnland haben sie darum wieder abgeschafft und gesetzlich verboten.

Solche Erfahrungen haben jene neun Professoren in den Wind geschlagen, die in diesen Tagen ein Programm zur Rückgewinnung der Stabilität entworfen und veröffentlicht haben. Sie dachten an alles: an die außenwirtschaftliche Absicherung, an die Begrenzung der Geldmenge, an die Kürzung der Staatsausgaben, an inflationsbedingte Steuerkorrekturen und als Krönung auch an Wertsicherungsklauseln für Staatsanleihen und Löhne. Die Wissenschaftler erklären, der Staat, würde in diesem Fall nichts anderes tun, als die Kaufkraftanpassung, die er allen Erwerbstätigen zugesteht, auch auf die Sparer auszudehnen.

Lobenswert, diese Haltung. Aber sind es denn nur die Sparer, denen die Anpassung an steigende