Kann gerade das Ballett verdüsterte Kapitel der Musikgeschichte klären, verschüttete Komponisten-Biographien aufdecken helfen? John Neumeiers erste große Uraufführung an der Hamburgischen Staatsoper, sein choreographisches Doppelporträt „Meyerbeer-Schumann“ erhebt diesen Anspruch. Der neue Ballettdirektor, der mit seiner zweistündigen Choreographie einem gegenwärtigen Trend zu biographischen Balletten folgt und die eigenen, in Frankfurt schon präzisierten Vorstellungen von einer neuen abendfüllenden Tanzdramaturgie weiterentwickelt, sucht auch noch Extreme auf: Auf die eine Seite postiert er den begüterten Bürger, den anerkannten Klaviervirtuosen, den gefeierten Dirigenten und Opern-Großunternehmer Giacomo Meyerbeer, den musikalisch nationalisierten Franzosen aus Berlin, den das musikalische Deutschland bis hin zur Diffamierung aus seinen Spielplänen verdrängte. Als Kontrast zu dieser extrovertierten Figur stellt er den von Existenzsorgen bedrängten Robert Schumann, der sich immer stärker in Träume verwirrt, im Wahnsinn endet, der als Pianist scheiterte wie auch als Dirigent, dessen Musik zunächst als kompliziert ausgegeben wird, ein introvertierter, schließlich isolierter Pendler zwischen deutscher Butzenscheiben-Idylle und hochfliegender, romantischer Phantasie.

Neumeier hat die Darstellung beider Fälle, ihre mögliche Verschränkung literarisch und musikalisch abgesichert. In Hamburg rezitiert und musiziert, was gut und teuer ist. Man hört Will Quadflieg als Schumann und Boy Gobert als Meyerbeer mit charakteristischen Brief- und Tagebuchauszügen über Opernunternehmen und widerstreitende romantische Gefühle. Man sieht Christoph Eschenbach als einfühlsamen Pianisten von Schumanns „Kinderszenen“ und als wenig brillanten Dirigenten der „Meyerbeer-Paraphrasen“ von Günter Bialas, eines rhythmisch verschärften, böse und grell klingenden, wie ein Film geschnittenen Digest gegeneinander aufgeblendeten Meyerbeer-Hits.

Diese für ein Jubiläum der Berliner Staatskapelle komponierten Paraphrasen brachten in Hamburg mehr als alle Choreographie neues Verständnis für Meyerbeer auf. Man hört gebrochenes Virtuosentum, berstende Triumphmusiken, erfährt wenigstens hier, daß hinter den äußeren effektvollen Fassaden vielleicht mehr steckt an Zweifeln und auch an aufklärerischen Momenten.

Die Choreographie nähert sich, sichtbar den ganzen Abend lang gedrückt vom Anspruch des Programms, ganz vorsichtig ihrem Gegenstand. In den dunklen Raum dringt Enrico Carusos Stimme mit einer Glanzarie aus der „Afrikanerin“. Die Tänzer François Klaus und Max Midinet suchen sich nach einigen Lockerungsübungen ihre Kleidung als Schumann und Meyerbeer zusammen, plazieren sich vor Rüschenvorhang und roter Seidentapete an den Seiten der Bühnenrampe. Ein die Bühne bedeckender Schleier wird über einem Flügel zu Wolken zusammengezogen, überspannt zuerst Meyerbeers Opernwelt. Man soll den Meister und seine Kunstgestalten erkennen – aber wer weiß schon, ohne große Hilfen, die die Choreographie eben nicht gibt, „Who is Who“ in Meyerbeer, beispielsweise in seinen „Hugenotten“.

Fleißig werden in rotierenden Chorgruppen und wechselndem Kammerspiel Intrigen und Morde durchgespielt, das Edelfräulein Valentine wird hin- und hergerissen, der Hugenotte Raoul meuchlings erschossen. Da reimt sich natürlich bildlich Schmerz auf Herz, da soll mit dem grotesken Nebeneinander von Todeszenen und Schlittschuhtanz (aus der Oper „Der Prophet“) auf Gefallsucht und Effekthascherei der Meyerbeer-Oper verwiesen, mit dem Auftreten der Sylphiden der Beginn der Ballettromantik beschworen werden. Schon Herlischka ist in seiner Berliner Inszenierung des „Propheten“ genauer auf den Theaterdonner bei Meyerbeer gekommen. Der Komponist selber bekommt von Neumeier einen Monolog aus Posen und Verzweiflung zugestanden, arrangiert selbstgefällig seine Szenen, wird von Purpur und Lorbeer erdrückt. Neumeier hetzt seine Tänzer durch eine gestückelte Szenenfolge, schwache Illustrationen des Themas, die womöglich noch musealer, verstaubter sind als das beschriebene Operngenre.

Wie sehr aber nicht nur die Choreographie, sondern die Dramaturgie des ganzen Abends gestückelt ist, wird in der Anordnung des Schumann-Teils deutlich. Den Rahmen bilden einmal die „Kinderszenen“, in denen Neumeier die musikalischen Qualitäten von verhaltener Dynamik, von Polyphonie und thematischer Engführung zwar herausholt, die aber doch in der abstrakten Neoklassik relativ blaß bleiben, zum anderen das Adagio espressivo aus der zweiten Symphonie, das auch entsprechend symphonisch-choreographisch aufgefaltet ist.

Auch hier eine dreiteilige Paraphrase über Schumann-Musik, vom Komponisten Wilhelm Killmayer selber dirigiert – sie enthält keine einzige Note von Schumann. Sie versucht, auf einen Nenner gebracht, eine musikalische Charakteristik und eine bedrohliche Lebenssituation zu binden, indem sie verschwebende, fließende, sich reibende Streicherflächen immer stärker durch einen harten Schlagapparat verdrängt. Neumeier geht den Fall Schumann unmittelbar biographisch an. Man sieht Schumanns Lebensgefährten und seine Gedanken leibhaftig vor sich – Florestan und Eusebius, die Fabelgestalten, seine Frau Clara Wieck, ihren herrscherlichen Vater, die Mutter und den hier zum Hausfreund reduzierten Brahms. In diesen Passagen gelingen Neumeier viele lyrische, psychologisch eindeutige und einleuchtende Details, aber schon die hausbackenen Lemurengestalten, die die Schatten von Endenich vorstellen, und der Monolog Schumanns, der im Gegensatz zu Meyerbeers Posen zeigen soll, wie sehr er sich quälerisch auf sich selbst bezieht, signalisieren, wie auch hier die Choreographie am großen Thema scheitert.