Der Kanzlerwechsel in Bonn hat ein umfangreiches Kabinetts-Revirement nach sich gezogen. Brandts designierter Nachfolger Helmut Schmidt, bisher Finanzminister, tritt mit stark veränderter Regierung an. Nur sieben Minister behalten ihre bisherigen Ressorts: Friderichs (Wirtschaft), Leber (Verteidigung), Ertl (Landwirtschaft), Arendt (Arbeit), Focke (Gesundheit), Eppler (Wirtschaftliche Zusammenarbeit) und Franke (Innerdeutsche Beziehungen). In drei Ressorts wurde getauscht: Genscher, bisher Innenminister, übernimmt das Auswärtige Amt; Sonderminister Maihofer tritt an Genschers Stelle; Vogel wechselt vom Städtebau ins Justizministerium.

Fünf Minister, die alle der SPD angehören, treten neu in die Regierung ein: Hans Apel (Finanzen), Karl Ravens (Städtebau), Helmut Rohde (Wissenschaft), Hans Matthöfer (Forschung), Kurt Gscheidle (Verkehr und Post). Bisher wurden Post- und Fernmeldewesen im Bereich Forschung und Technologie mit versorgt.

Ausgeschieden sind die fünf Amtschefs: Jahn (Justiz), von Dohnanyi (Wissenschaft), Ehmke (Forschung), Lauritzen (Verkehr) und Bahr (Sonderminister).

Die Kabinettsliste:

Bundeskanzler: Helmut Schmidt (SPD), Vizekanzler und Auswärtige Beziehungen: Hans-Dietrich Genscher (FDP),

Innenminister: Werner Maihofer (FDP),

Verteidigung: Georg Leber (SPD),