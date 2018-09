Auf die Liste der für Sportler verbotenen Medikamente wurden von der medizinischen Kommission des Internationalen Olympischen Komitees nun auch die Anabolika gesetzt. Es sind Mittel, mit deren Einnahme die Muskelbildung gefördert wird. Wenn manche Kugelstoßer, zum Beispiel, Oberarme haben, die mächtig wie Oberschenkel sind, so kann das an den Anabolika liegen. Es muß aber nicht so sein. Und weil Anabolika sich nur schwierig nachweisen lassen, wird man Mühe haben, auf Einhaltung des Verbots zu dringen. Wer bislang zwei Wochen vor dem Wettkampf mit der Einnahme dieser Muskelprotzmittel aufhörte, kam anstandslos durch den Test.