Seltsame Versuche zur Erklärung, Rechtfertigung und Vernebelung einer Affäre

Von Karl-Heinz Janßen

Willy Brandt hatte drei Möglichkeiten, aus der Affäre Guillaume herauszukommen: er konnte kämpfen und allen Anfeindungen die Stirn bieten – er konnte die Verantwortung auf andere abwälzen, Köpfe rollen lassen – er konnte zurücktreten.

Möglichkeit Eins wird von gelehrigen Jüngern Machiavells noch immer in grandiosen Farben ausgemalt. Sie wären nach folgendem Konzept vorgegangen: allen Ministern Schweigen gebieten, alle Informationskanäle stopfen, den Fall zudeckein (so ähnlich verfuhr Adenauer, als der Präsident des Verfassungsschutzamtes, Otto John, über die Sektorengrenze nach Ostberlin übergewechselt war und Kanzler wie Innenminister deshalb unter Beschuß gerieten); – sodann mit der DDR für ein paar Wochen einen Kalten Krieg vom Zaun brechen (um von den Peinlichkeiten der Affäre abzulenken); schließlich im niedersächsischen Wahlkampf die Bettgeschichten aufgreifen, um die Opposition und ihre Helfershelfer unlauterer Machenschaften bezichtigen zu können. Die solches vorschlagen, wissen selber am besten, daß Willy Brandt der Mann nicht war, in dieser Art und Weise zu reagieren.

Bewußte Unwahrheiten?

Möglichkeit Zwei hätte bedeutet, mindestens zwei Minister und einen Staatssekretär zu opfern: Ehmke, der für die Einstellung des Spions im Kanzleramt verantwortlich war, Genscher, der für die merkwürdigen Ratschläge und für die Pannen des Verfassungsschutzes geradezustehen hatte, Grabert, der als Kanzleramtschef seiner Sorgfaltspflicht nicht genügt hatte. Ehmke und Grabert haben in der Tat ihren Rücktritt angeboten – Brandt hat abgewinkt. Wie hätte er vor seiner eigenen Partei die Entlassung von zwei Genossen rechtfertigen sollen, wenn der freie Demokrat Genscher ungeschoren davonkam? Ein Rücktritt Genschers jedoch hätte die Koalition zerrissen. Ohnedies wurde Brandt von Tag zu Tag mehr von dem Gefühl durchdrungen, daß er selber fahrlässig gehandelt hatte, leichtgläubig oder ungläubig fatale Ratschläge befolgt hatte.

Also stand nur noch Möglichkeit Drei offen. Doch der Rücktritt wurde von Brandt so lapidar begründet, daß in den ersten Tagen für alle möglichen Deutungen Raum blieb. Im Schreiben an Bundespräsident Heinemann übernahm Brandt lediglich die politische Verantwortung für Fahrlässigkeiten, im Brief an Vizekanzler Scheel „natürlich auch die persönliche“. Auffällig war seine Eile: am späten Abend des 6. Mai noch wurde Staatssekretär Grabert mit dem Brief nach Hamburg geschickt, wo sich der Bundespräsident gerade aufhielt.