Von Gunhild Freese

Die Mischung ist international: Idee und Name stammen aus den USA, die Mode aus Paris, London und Rom. Doch das Geschäft wird – handfest und solide – in der Bundesrepublik gemacht. Bei "Betty Barclay" in Heidelberg wird Deutschlands lustigste, modischste und wohl erfolgreichste Damenkonfektion geschneidert.

Hinter weiblichem Chic und modischem Erfolg freilich steht nüchterne männliche Kalkulation; Der Gründer der Betty Barclay GmbH und ihr alleiniger Geschäftsführer ist Max Berk, 66.

Begonnen hat das Unternehmen "Betty Barclay" mit einer Informationsreise in die USA. Der Textilindustrielle Max Berk entdeckte dort die Werbefigur Betty Barclay – ein Girl mit wippenden Petticoats und Pferdeschwanz. Der deutsche Kleiderfabrikant, der 1938 in Mannheim seine Lehrfirma – eine Wäschefabrik – übernommen und daraus eine Kleiderfabrik gemacht hätte, kaufte flugs Namen und Idee und trug das Mondmädchen heim ins Heidelberger Vorörtchen Nußloch, wo er nach dem Krieg begonnen hatte.

Doch weder Mode noch Werbestil aus Amerika waren in Deutschland zu gebrauchen. So blieb es bei dem Namen und der Grundidee: Mode für eine einzige, fest abgegrenzte Zielgruppe. Das hatte es am deutschen Markt bislang nicht gegeben.

Seine Käuferschicht waren modebewußte Teenager über fünfzehn mit schmalem Portemonnaie, und entsprechend wurde die Betty-Barclay-Kollektion gestaltet: Statt teurer. Modelle der Haute Couture, die in den fünfziger Jahren noch entscheidend die Mode der Welt bestimmte, lieferte Max Berk seinen Kundinnen Konfektion zu kleinen Preisen; Betty Barclays Devise: "Nicht die Preisbasis verlassen, die dem Geldbeutel der Verbraucherinnen entspricht." In den fünfziger Jahren waren es drei Preisgruppen: 29, 39 und 49 Mark. "Heute", so Berk, "ist das ein bißchen anders", die Preise liegen im Schnitt um 100 Mark.

Und die Verbraucherin dankte dem Heidelberger Konfektionär die Mode zu kleinen Preisen. Sie blieb ihm sogar treu bis übers Teenager-Alter hinaus. Denn heute sind die ersten Betty-Barclay-Käuferinnen schon in den 30ern und wollen dennoch auf ihren modisch-jugendlichen Stil von einst nicht verzichten. "Unsere ehemaligen Teenager", so ergaben Marktanalysen des Heidelberger Unternehmens, "sind produkttreu geblieben." So fertigt Berk inzwischen auch Blusen, Röcke, Kleider, Mäntel und Hosenanzüge für die "junge Dame über 30". Sie muß freilich ihre schlanke Linie bewahrt haben – Betty-Barclay-Modelle gibt es nur in den Konfektionsgrößen 34 bis 44.