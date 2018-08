Das geschah: Die Dame fand ihren Pkw wegen eines während der Fahrt aufgetretenen Motorschadens plötzlich bewegungsunwillig. Ein Herr bot sich an, den liegengebliebenen Wagen zur nächsten Werkstatt abzuschleppen. Während der Abschleppfahrt fuhr die Dame mit dem abgeschleppten Wagen auf den abschleppenden Wagen auf. Beide Parteien warfen sich im folgenden Streitgespräch gegenseitig vor, schuld am Blechschaden zu haben. Die Dame, welche ihren Schuldanteil nur auf ein Viertel einschätzte, verlangte vom Kavalier drei Viertel des Schadens ersetzt. Vor Gericht ließ sich nicht feststellen, auf wessen Verschulden das Malheur zurückzuführen war. Als Haftungsgrundlage kam daher nur die Gefährdungshaftung des Straßenverkehrsgesetzes (§ 7 StVG) in Betracht. Danach muß ein Kraftfahrzeughalter auch ohne Verschulden für die von seinem Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr haften.

Das Landgericht Mönchengladbach weist die Klage ab. Es beruft sich auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach sich das abgeschleppte Fahrzeug nicht mehr selbständig „im Betrieb“ befindet, sondern mit dem abschleppenden Fahrzeug eine „Betriebseinheit“ bildet, für die nur noch eine Gefährdungshaftung für den Halter des abschleppenden Fahrzeugs besteht. Bildeten aber beide Fahrzeuge eine „Einheit“, so scheide zumindest bei einer Gefälligkeitsfahrt eine Halterhaftung zwischen abschleppendem und abgeschlepptem Fahrzeug aus.

PS: Bei Gefälligkeitsabschleppen muß im übrigen regelmäßig davon ausgegangen werden, daß die Haftung für leichte Fahrlässigkeit des Abschleppenden gegenüber dem Abgeschleppten ausgeschlossen sein soll. Der Abschleppende haftet dann nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Vorsichtshalber sollte sich der Abschleppende solches Einverständnis ausdrücklich, am besten schriftlich oder vor Zeugen, bestätigen lassen (LG Mönchengladbach 5 S 35/73). -ph