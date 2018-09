Während sich in New York eine dramatische Situation zuzuspitzen scheint (siehe S. 33), konnten Londons Aktienmakler zum erstenmal seit Monaten wieder aufatmen. Ein leichter Frühlingshauch hob den Index der Financial Times nach dem schärfsten Kurssturz in der Geschichte der Börse wieder auf die 300-Marke. In nur 20 Monaten hatte sich der Wert der börsennotierten Aktien in England halbiert. 1929 hatte es dazu immerhin einer Periode von fünf Jahren bedurft.

Als störend für eine Gesundung haben sich insbesondere die staatlich verordneten Dividendenrestriktionen erwiesen. Zahlreiche Pensionsfonds in England, die ausschließlich von dieser Einnahmequelle leben, sind betroffen. Statt ihre laufenden Zahlungsverpflichtungen aus höheren Dividendeneinnahmen bestreiten zu können, müssen Liquiditätspolster herhalten und wo diese nicht ausreichen, Aktien verkauft werden. Die Anlageaktivität dieser wichtigen und einflußreichen Börsenteilnehmer ist zur Zeit nahezu blockiert.

Zur Funktionsunfähigkeit verdammt waren auch Frankreichs Aktionäre. Das Börsenpersonal streikte – wieder einmal. Dieses Mal ging es um einen neuen Computer, der die Pariser Börse modernisieren soll und die Arbeit einiger Angestellter übernimmt. Die Trennung zwischen Bank und Makler hat sich als ungünstig erwiesen. Die Verluste der Maklerfirmen beliefen sich bis Ende der ersten Maiwoche auf 65 Millionen französische Franken. Um wichtige Order nicht verfallen zu lassen, griffen Frankreichs Banken, die den Maklerhäusern üblicherweise zwei Drittel der Order beschaffen, zu einer List. Sie ließen etliche der Transaktionen an der Londoner Börse vornehmen, an der einige französische Papiere notiert sind.

Die Börse von Mailand, mit plus 12 Prozent in diesem Jahr Nummer eins in der Rangliste der Aktienmärkte, beendete, durch die ständige Erosion der Lira aufgerieben, ihre freundliche Entwicklung abrupt mit der Einführung eines Bardepots für Importeure. Die Maßnahme, die am 6. Mai in Kraft trat, führte nicht nur zu einer ungesunden Hortungswelle von Importgütern. Die ungünstigen Einflüsse der neuen italienischen Handelspolitik auf Preissteigerungsraten und auf den Tourismus werden ihre Spuren auch an der Börse hinterlassen.

Der Sonnenstrahl, den das Bankhaus Vontobel in seiner neuesten Börsenbroschüre sucht, hat den Züricher Aktienmarkt bisher nicht erleuchtet. Auch hier stellten sich die Aktionäre die Frage, ob es überhaupt noch Sinn hat, Aktien zu kaufen. Ein Blick auf die Höchstkurse unserer Tabelle seit 1960 zeigt: Trotz hoher Inflationsraten brachte die Mehrzahl der Aktien ihren Inhabern nur Verluste ein. jfr.