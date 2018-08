Inhalt Seite 1 — Schacher um Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie die DDR zu neuen Krediten aus Bonn kommen will

Ein westliches Junktim soll mit einem östlichen Junktim ausgetrickst werden; drei scheinbar voneinander unabhängige Dinge werden damit in einen unguten Zusammenhang gebracht: Zwangsumtausch, Swing im Interzonenhandel und die Stromversorgung West-Berlins. Die Folge der Verquickung ist die schiere Immobilität in wichtigen politischen und wirtschaftlichen Problemen, die dringend eine Lösung brauchen.

Am 5. November letzten Jahres erhöhte die DDR-Regierung die Umtauschsätze; auch die bisher, freigestellten Rentner müssen seitdem; für den Zwangsumtausch ihr Portemonnaie öffnen. Die Zahl der Besucher aus der Bundesrepublik und West-Berlin hat sich daraufhin halbiert.

Wenige Tage nach dieser Maßnahme, eindeutig ein Bruch bestehender Vereinbarungen, erklärte der damalige Sonderminister Egon Bahr, man könne zwar wenig gegen die DDR-Anordnung machen, aber man werde sich daran erinnern, wenn die DDR einmal Wünsche habe. Damit war, zum ersten Male seit der vorsorglichen Kündigung des Interzonenhandelsabkommens im Herbst 1960, der Interzonenhandel als politisches Instrument wiederentdeckt worden.

Denn die DDR hat ganz konkrete Wünsche: Ende nächsten Jahres laufen mehrere Sondervereinbarungen zum Interzonenhandel aus, die den Handel in Schwung bringen sollten. Die wichtigste Regelung ist dabei die Vereinbarung über den zinslosen Verrechnungsspielraum, den sogenannten Swing. Er beträgt nach dem Interzonenhandelsabkommen 200 Millionen Mark, wurde aber durch eine Zusatzvereinbarung bis 1975 auf jeweils 25 Prozent der DDR-Lieferungen erhöht; für 1974 sind das 660 Millionen Mark. Da die DDR diesen Swing fast völlig in Anspruch nimmt, kassiert sie bei den derzeitigen Zinssätzen jährlich einen Zinsgewinn von mehr als 70 Millionen Mark, den die Deutsche Bundesbank nicht länger aus eigener Tasche zahlen will.

Die Unsicherheit, ob diese Regelung über 1975 hinaus gültig bleibt, belastet jetzt schon lang- und mittelfristige Geschäfte im innerdeutschen Handel. Denn wird der Swing übernächstes Jahr wieder auf 200 Millionen Mark zurückgeschraubt, dann gibt es Finanzierungslücken und die DDR wird sich mit weiteren Käufen zurückhalten. Grundsätzlich war die Bundesregierung bereit, die Regelung für den erhöhten Swing über 1975 hinaus weiterzuführen. So wurde überlegt, was die DDR für weiteres finanzielles Entgegenkommen als Gegenleistung bieten könnte. Eine Möglichkeit: Die DDR schraubt die Umtauschquoten auf den alten Satz zurück oder befreit doch wenigstens die Rentner vom Umtausch.

Der Zufall will aber, daß auch die Bundesregierung Wünsche hat, die bisher unerfüllbar schienen. Die Stromversorgung West-Berlins ist bis etwa 1980 gesichert, da in der Stadt nur noch Platz für ein neues Kraftwerk ist. Bei den Gesprächen über den Bau von Kraftwerken in der Sowjetunion und Polen mit westdeutscher Unterstützung forderte deshalb Bonn, daß bei der Bezahlung dieser Kraftwerke durch Stromlieferungen auch West-Berlin berücksichtigt wird. Nach Bonner Plänen sollte eine Stromleitung aus dem Osten über West-Berlin nach Westdeutschland geführt werden. Notfalls könnte über diese Leitung West-Berlin auch von der Bundesrepublik aus mit Strom versorgt werden. Noch gibt es nämlich keine Leitung nach Berlin.