Von Rudolf Walter Leonhardt

Der Druck ist in zwei Spalten geteilt (statt wie bisher über die ganze Seitenbreite gezogen). Der Schriftgrad wurde vergrößert, die Zahl der Symbole verringert und stark an den Michelin angeglichen: Eichenblatt mit Kochmütze und schwarze Krone sind verschwunden. Blau werden die vor allem für den Autofahrer wichtigen Informationen hervorgehoben.

Überhaupt wird der Autofahrer umworben. Von allen Karten sind, neben den Stadtplänen, nur die beiden für "Rasthäuser und Hotels nahe der Autobahn" geblieben. Verschwunden sind die anderen kleinen Karten, ist auch die große Übersichtskarte. Das ist ein Verlust. Er kann nicht wettgemacht werden durch die alphabetische Zusammenstellung von Orten "mit mindestens einem Hotel", das entweder "ruhig und einzeln gelegen" ist oder ein Schwimmbad hat oder eine lobenswerte Küche, das "in Burg oder Schloß" liegt, einen Tennisplatz hat oder Reitpferde.

Wie stellt sich derjenige, der das erfunden hat, wohl die Benutzung vor? Wer eine Reise vorbereiten will, ziehe eine Linie vom Ausgangsort zum Zielort, möglichst auf einer Generalstabskarte, erweitere sie durch Parallellinien rechts und links, vielleicht in zehn Kilometer Abstand, zu einem Band, notiere alle Orte, die in diese Zone fallen und schlage sie dann in der alphabetischen Varta-Liste nach? Die Karten mögen manchmal ein Kummer gewesen sein. Die Liste ist zu nichts gut. Was ich auf ihr nachlesen kann, kann ich geradesogut unter den einzelnen Orten nachschlagen. Oder wem nützt es, auf einen Blick zu sehen, daß in Achern, Altensteig, Asperg, Auggen, Baden-Baden, Badenweiler und Baiersbronn gut gekocht wird? Es folgt das bedauernswerte Balingen ohne lobenswerte Küche.

Einen Stein des Anstoßes hat man aus dem Weg geräumt: die Liste (und Karte) mit den "besonders angenehmen" Hotels. Das war doch immer ein Spaß für Vielreisende: zu sehen, welche zwanzig oder dreißig Hotels den Varta-Inspektoren gefallen.

Ohne diese Zusammenstellung, über die man so schön streiten konnte, ist der Varta-Führer langweiliger geworden, dichter an den Michelin herangerückt, der in seinem Hotelteil so schrecklich undifferenziert ist, dafür freilich streng und zuverlässig, wo es um die Küche geht. Ich halte Egon Ronay’s Guide (für England), der sehr scharf trennt, genau beschreibt und Unwichtiges einfach wegläßt, für ein viel besseres Vorbild.

Anders als bei den Hotels, hat Varta zwar bei den Restaurants, wiederum in Anlehnung an Midielin, die Zusammenstellung "international bekannter" und "hervorragender, weithin bekannter" beibehalten. Aber das ist eine traurige, kaum je sich verändernde, niemanden inspirierende Liste, "Ritz" und "Maître" in Berlin, "Atlantic" und "Vier Jahreszeiten" in Hamburg, je nun ... dagegen läßt sich nicht viel sagen, aber das reißt auch niemanden vom Stuhl. Michelin merkt in solchen Fällen mehr, wenigstens im heimischen Frankreich.