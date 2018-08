Von Nina Grunenberg

Willy Brandt ließ seiner Politik Fransen wachsen. Helmut Schmidt schnitt sie wieder ab. Alles, was überflüssig ist, hat daran glauben müssen – inklusive aparter Ehefrauen; die unter der Ägide Brandts zum erstenmal in Bonn eine kleine Rolle spielen durften. Bis dahin hatte die Devise gegolten: „Ehefrauen stören nur.“ Und heute heißt es: „Frauen machen nur Ärger.“ In dem auf Linie getrimmten neuen Kabinett gibt es denn auch kaum noch eine Ministergattin, die nur als anmutige Arabeske diente.

Susi von Wechmar, die Frau des abgelösten Regierungssprechers Rüdiger von Wechmar, hatte diesen dekorativen Typ verkörpert. Ihre Versuche, ein bißchen high life, die junge Masche, auf der Bonner Bühne zu spielen, endeten meist in Kampen oder St. Moritz. Zu diesem Typ hatte auch Christa von Dohnanyi gehört: schön, sophisticated und mit Ansprüchen an ihren Mann und das Leben. Als Klaus von Dohnanyi in die Regierung berufen wurde und München verliß, fing sie an, Psychologie zu studieren. Wer sie in Bonn sah, wurde an die Geschichte von Anna Grass erinnert. Als Günter Grass mit der „Blechtrommel“ bekannt wurde, soll sie auf einem Gartenfest erbittert Weingläser zerschmettert haben: „Sie wollte nicht fortwährend mit der frischen Prominenz des Gatten angeödet werden und dabei gewissermaßen selber verlorengehen“ (Christa Rotzoll). Klaus von Dohnanyi, auch er eine Reformfranse aus dem Kabinett Brandt-Scheel, wurde von Helmut Schmidt verabschiedet. Seine Frau braucht sich deshalb auch nicht mehr länger die Standardfrage an die Ministergattin gefallen zu lassen: „Trägt Ihr Mann im Bett Pyjama?“

Mullbinden oder Charme

Es ist nur fair, eine Gedenkminute für die abgedankten Bonner Ladys einzulegen. Erinnern wir uns doch, wie dankbar alle Welt war, als Rut Brandt auf der Bühne erschien: Daß eine Kanzlergattin nicht nur verborgene innere Werte hatte, sondern auch äußere Kriterien der Repräsentation erfüllte, schien 1969 noch zusätzlich zu unterstreichen, daß mit der sozial-liberalen Koalition ernsthaft der Aufbruch zu neuen Ufern gemeint war. Zu diesem Eindruck trug als Neuling auf der Szene auch Mildred Scheel bei, die zu jener Zeit überraschend von der Röntgenärztin zur Gattin des Außenministers avanciert war, offenbar mit dem festen Entschluß, sich in Bonn zu amüsieren und die Position ihres Mannes zu genießen. Weder Rut Brandt noch Mildred Scheel haben sich nach edlen und gemeinnützigen Taten gerissen. Caritas finden beide löblich, aber die Pflichten im Frauen- und Familiendienst des Auswärtigen Amtes, den Brigitte Schröder, genannt die „Chefeuse“, eingerichtet hatte, wußten sie beide zu delegieren. Als Kanzlergattin wandte sich Rut Brandt statt dessen dem Showgeschäft zu, arrangierte Gartenpartys, lud Udo Jürgens ins Palais Schaumburg zum Singen ein und Günter Grass für die Kultur.

Der Eindruck eines „swinging Bonn“ war kurz und täuschte. Aufkommen konnte er nur, weil die Bundesbürger seit Gründung der Bundesrepublik mit Chic und Eleganz an der Staatsspitze nicht verwöhnt worden waren (zu schweigen von den Jahren davor).

Mit dem Tode von Elly Heuss-Knapp im Jahre 1952 – eine der seltenen Ausnahmen unter den Politikerehefrauen, die selber politisch aktiv war und ihr eigenes Profil hatte – war Bonn für lange Jahre von zwei Witwern regiert worden, von Konrad Adenauer und Theodor Heuss. Frauen spielten keine Rolle – ab und zu wurde höchstens über Margot Mende gelacht –, und sie bekamen später auch nur den mildtätigen Part der Politik zugewiesen: Mit ihrem Sinn fürs Praktische organisierte die Frau des Außenministers Schröder Weihnachtsgeschenke für Notleidende und sammelte Kleider für die Opfer von Überschwemmungskatastrophen. Wilhelmine Lübke wickelte Mullbinden auf und half am Wochenende zugunsten der Aktion Gemeinsinn, aus der nicht viel wurde, in Krankenhäusern aus. Das waren die weiblichen Aktivitäten, gegen die niemand etwas einzuwenden hatte bei einer Politikergattin, die nicht nur Frau und Mutter sein wollte – so wie die freundliche Luise Erhard oder die zurückhaltende Marie-Luise Kiesinger: Keine von beiden legte Wert auf Wirkung nach