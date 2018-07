ARD, Sonntag, 26. Mai: Wolf Biermann – Dichter und Sänger

Wenn ein Mann in seiner Stammtischrunde erzählt, er sei soeben auf der Straße einem großen Riesen (oder einem kleinen Zwerg oder einem geistesgestörten Idioten) begegnet, dann darf man sicher sein, daß allgemeines Gelächter entsteht. "Großer Riese", sagen die einen, "das ist doppelt gemoppelt, einen kleinen Riesen kann es nicht geben." Und die anderen sagen: "Großer Riese: das ist eine Tautologie." (So steht es im Brockhaus: Tautologie ist der Ausdruck eines Gedankens durch mehrere gleiche Ausdrücke.)

Wenn aber die Fernsehmacher, und sie tun es Abend für Abend, die großen Riesen auftreten lassen und den Zuschauern ihre Wort-Bild-Tautologien servieren, dann vertrauen sie darauf, daß niemand zu ihnen sagt: "Hört mal, Freunde, für wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Meint ihr denn wirklich, es sei nötig, von Riesen zu sprechen und dann zugleich große Leute auf dem Bildschirm zu zeigen?" Meinen Sie, Autor Laudan, der Sie für den Film über Wolf Biermann verantwortlich zeichnen, es sei besonders erhellend, Biermanns Gesang vom Hugenottenfriedhof durch ein Lokalkolorit zu illustrieren: Wenn Biermann singt "Wir treffen das uralte Weiblein" ein uraltes Weiblein zu zeigen und die Verse "Von Becher kannst du da lesen ein ganzes Gedicht schön in Stein. Der hübsche Stein da aus Sandstein. Ich glaub, der wird haltbar sein" mit einer Photographie von just diesem Stein zu untermalen?

Biermann, der Erbe Brechts, in einer Manier gezeichnet, die hinter Gerhart Hauptmann zurückbleibt! Wo Verfremdung am Platz gewesen wäre (zum Beispiel: Biermann besingt die Idylle des Hugenottenfriedhofs, die Kamera zeigt den Pomp eines Staatsaktes), wo Analyse notgetan hätte, um Widersprüche sichtbar zu machen, beschränkt sich der Film auf plumpe Abmalerei. Biermann sang. Was er besang, erschien im Bild. (Man stelle sich vor, Heines "Lorelei" werde mit Hilfe eines im Fluß verschwindenden Rheinschiffers auf den Bildschirm gebracht! Während des Gemeindegesangs "Ein feste Burg ist unser Gott" erscheint die Wartburg im Zuschauerraum!)

Doch das ist nicht alles. Tautologie, Rede vom großen Riesen, nennen wir’s auch, wenn ein Film über Biermann (den Liedersänger, der den Nachbarn in der DDR nur auf dem Umweg über Köln seinen sozialistischen Gruß entbieten kann) lediglich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, das Altbekannte noch einmal erzählt; Biermann, ein Kommunist, der unter Pankows Bürokraten fiel. Hätte nicht, in einer ARD-Sendung, zuerst einmal gefragt werden müssen, was er denn für uns bedeutet, dieser Wolf Biermann? Könnte er zum Beispiel Lehrer werden, im Zeichen des Radikalenerlasses? Und seine Mutter (die man nach Bildzeitungs-Weise befragte: "Wie war das, als Ihr Mann verhaftet wurde? Erzählen Sie mal"), seine Mutter, die der DKP angehört, könnte sie, wie die Dinge stehen, wenigstens Postschaffnerin in Hamburg sein, wenn sie es wollte? Ich fürchte, sie könnte es nicht. Ich fürchte, Biermann, der humane Sozialist, der Sänger von Dubček und Dutschke, hätte hierzulande ausgespielt, wortwörtlich ausgespielt, wenn er, der Funktion beraubt, Feind der Feinde zu sein, sich in Stuttgart oder München ansiedeln würde. (Angestrebtes Berufsziel: Musiklehrer an einer Schule.) Wie schnell würde da der liebe Biermann aufhören, der liebe Biermann zu sein: der Reaktion den Totentanz blasend. Hinaus mit dir, Kommunist! Besing deinen Sozialismus woanders!

Um das Thema Biermann und wir hier in den Griff zu bekommen, hätte es der Anwendung von Dialektik bedurft. Für das Thema Biermann und die da reicht die Tautologie. Momos