Knapp zwei Jahre nach dem Einbruch in das Watergate-Hauptquartier der Demokraten soll nun der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten ein Urteil fällen. Sonderankläger Jaworski bat den Supreme Court um die Entscheidung, ob Präsident Nixon unter Berufung auf ein Exekutivprivileg Beweismaterial zurückhalten und dadurch Ermittlungen über kriminelle Vergehen hoher Regierungsmitglieder behindern dürfe. Es geht dabei um 64 Tonbänder von Gesprächen des Präsidenten mit seinen Beratern über Watergate. Sieben Mitarbeiter sollen sich im Herbst wegen des Einbruchs im Juni 1972 und der Vertuschungsversuche vor Gericht verantworten.

Nixon hatte es nach der Übergabe von sieben Tonbändern und der Veröffentlichung redigierter Tonbandprotokolle strikt abgelehnt, weiteres Material herauszugeben – auch als Bezirksrichter Sirica am 20. Mai die Freigabe verlangte. Darauf wendete sich Jaworski unmittelbar an die höchste Instanz. Der Gerichtshof vertagt sich in vier Wochen bis zum Herbst. Würden die Beschlüsse so lange verzögert, könnten die Prozesse erst im Frühjahr 1975 beginnen.