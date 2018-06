Die Bonner Sekretärinnen fühlen sich in Ruf und Ehre gekränkt. Mittelbarer Anlaß dafür sind die Damenbekanntschaften des Spions Guillaume, unmittelbare Ursache die in Boulevardblättern veröffentlichten Berichte, in denen im Zusammenhang mit der Agentenaffäre von den vielen einsamen und liebebedürftigen Herzen in den Bonner Vorzimmern die Rede war.