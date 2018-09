„Zeit, die mir noch bleibt, Briefe aus dem Gefängnis“, von Krystyna Wituska. Die 1920 geborene Krystyna Wituska kam mit siebzehn wegen Tuberkuloseverdachts in die Schweiz, kehrte 1939 nach Polen zurück und wurde Gehilfin in einem Warschauer Süßwarenladen. Ende 1941 kam sie mit der Untergrundbewegung in Kontakt. Sie erhielt die Aufgabe, deutsche Rangabzeichen zu studieren, Soldaten kennenzulernen und den Grundriß einer Kaserne „auszukundschaften“ – Aufgaben, mit denen man wohl nur ein unwissendes, einundzwanzigjähriges Mädchen betrauen konnte. Was konnte es schon in der polnischen Provinz, in der Schweizer Töchterschule, im besetzten Warschau vom Leben erfahren haben? Was sie getan hatte, waren Kinderstreiche. Die Gestapo aber wußte es anders. Krystyna wurde im Oktober 1942 verhaftet, das Reichskriegsgericht machte ihr einen mehrmonatigen Prozeß und verurteilte sie zum Tod. In dieser Zeit, im Gefängnis am Alexanderplatz und in Alt-Moabit, in Erwartung des Niederkniens an der Guillotine, reifte das unfertige Ding zu einem wunderbaren Menschen heran. Krystynas Briefe, in denen sie ihre Eltern wegen des Todesurteils tröstet, über den Gefängnisalltag und dessen kleine Freuden berichtet, ihre verheiratete ältere Schwester in Eheangelegenheiten „berät“, von neugewonnenen Freundinnen erzählt, sich für einen Pullover, eine Camelia-Packung bedankt, sind erschütternde und zugleich trostreiche Zeugnisse menschlicher Vollendungsmöglichkeiten eine Anne Frank, um neun Jahre älter, aus dem Stoff, aus dem in früheren Jahrhunderten Heilige gemacht worden sind. (Aus dem Polnischen von Karin Wolff, herausgegeben von Wanda Kiedrzynska; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1973, 195 S., 14,80 DM.) Mario Szenessy

„Der weiße Hai“, Roman von Peter Benchley. Der Fisch, ein „Carcharodon carcharias“, ein monströser Weißhai, kommt eines Nachts vor der Küste Long Islands aus der Tiefe und fällt eine schwimmende Frau an. Benchley entwirft ein Bezugssystem sozialer, kommunaler, moralischer und psychologischer Problemaspekte – eine immer wieder frappierende Komponente in der angloamerikanischen Trivialliteratur. Der todbringende Meeresriese terrorisiert den Badeort Amity, dessen tausend Einwohner auf die neuntausend Sommergäste angewiesen sind. Deshalb wird Polizeichef Brody gezwungen, das Badeverbot wieder aufzuheben. Prompt greift der Hai an und holt sich zwei Opfer. Im Hintergrund werden obskure Grundstücks-Spekulationen ahnbar. Gelungen ist das Porträt des Polizeichefs, eines bis an die Grenze seiner Möglichkeiten moralisch integren Mannes. Mit einem Ozeanographen und einem Haifänger unternimmt er den Versuch, den schwimmenden Menschenjäger zur Strecke zu bringen. Dieser dritte Romanteil hat – in der Kampfstimmung zwischen Mensch und Hai – großartige Momente. Wenn beabsichtigt war, mit dieser Geschichte die Gefährdung einer krisenanfälligen Gesellschaft durch unvorhersehbare Ereignisse zu beschreiben, so erfüllt sie – trotz literarischer Mängel und stilistischer Schwächen – ihren Zweck. (Aus dem Englischen von Egon Strohm; Ullstein Verlag, Berlin, 1974; 276 S., 28 DM). Egbert Hoehl

„Inmitten von Berlin“, von Herta Zerna und Kurt Mühlenhaupt. Sie war 12, als sie mit der Mutter den Spartakusaufstand im Kleine-Leute-Stadtteil Moabit erlebte: Herta Zerna, Kind aus einer Arbeiterfamilie, früh mit klaren politischen Vorstellungen und körperlichen Vorzügen ausgestattet. Jungmädchenzeit und anschließende Jahre lassen heute noch Klatschonkels und -tanten erschauernd all die Kopfkissen flüstern, die Hertas wohlgeformter Kopf beschlief. Solche Erfolge kann ihr keiner nehmen. Andere Wirkungsbereiche: in den frühen Dreißigern Redakteurin bei der thüringischen SPD-Presse, harmlose journalistische Arbeiten während der Nazizeit in Berlin; nach dem Krieg machte sie eine Frauenzeitschrift in der DDR, diente, wieder in Westberlin, 1950 bis 1951 als Chef vom Dienst an der Parteizeitung „Berliner Stadtblatt“ (Chefredakteur: Willy Brandt). Zwischen 1953 und 1964 Erzählungen, Romane, Lyrik („Lieder aus der Laubenkolonie“). „Inmitten von Berlin“ ist ein Krambuch mit Informationen, Gedichten, Reportagen, Beobachtungen. Wer auch immer diese Stadt ansingt – es wird erwartet, daß er dies in Dur tutet. Die Zerna hat das nicht getan, sie hat mindestens sechs Titel dabei, die Berlin-Autoren eher vom Wegsehen kennen, wie die Blumenelse, die einen Trinker zum Mann hatte und neunzigjährig sogar noch seine Grabstelle überlebte; oder die „eingesparten“ Pförtner des Frauenaltersheims; oder die Dienstmädchenferien auf dem Balkon der Herrschaft. Die Zerna, als Person, hat Farbe, Kontur, Galle; ihre Texte jedoch laufen seltsam glatt, und gleich ist auch wieder ein besinnliches Stückchen zur Stelle, das zudeckt, was an die große Glocke wollte. Die Zeichnungen des Kreuzbergers Kurt Mühlenhaupt mischen dann doch noch Schwärze in das Besinnlichkeitsbrevier. (Marion von Schröder Verlag, Düsseldorf, 1973; 78 S., 23 Abb., 22,– DM.)

Marianne Eichholz