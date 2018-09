Wie kinderfeindlich sind die Deutschen?

Vor hundert Jahren hatten noch rund 70 Prozent aller Familien in Deutschland drei und mehr Kinder. Heute sind es nur etwas mehr als 10 Prozent. Der Hang zu Bequemlichkeit und Freiheit hat sich allem Anschein nach auch auf die Familienplanung der Deutschen ausgewirkt. Gute Verdienstmöglichkeiten, längere Urlaubszeiten, verlockende Angebote im Bereich der Freizeitgestaltung und Weiterbildung sowie der eingeschränkte Wohnraum, Mangel an Kindergärten und Horten lassen junge Ehepaare nachdenklich werden. Kinder scheinen ein Luxus zu sein, der die Bewegungsfreiheit der Eltern übermäßig einschränkt. Viele lehnen die Verantwortung und Mühe ab, die Kinder nun einmal mit sich bringen. Die Gestaltung des eigenen Lebens und Selbstverwirklichung rücken in den Vordergrund. Egoistisches Denken hat das Menschliche weitgehend verdrängt. Dagmar v. Klitzing, 19 Jahre

*

Die Ursachen des kinderfeindlichen Verhaltens sind folgende:

Kinder bedeuten eine Minderung des Wohlstandes, was in unserer Wohlstands- und Leistungsgesellschaft nicht gern in Kauf genommen wird.

Vermehrte Berufstätigkeit der Mütter. Da der Mann den ihm nun übertragenen Teil der Erziehungspflichten nicht übernehmen will, müssen die Kinder die Folgen tragen.

Mangelhafte Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule und ähnlichen Einrichtungen auf ihre spätere verantwortungsvolle und bedeutsame Rolle als Eltern. Folge: Erziehungsfehler.

Paragraph 218: durch das Verbot der Abtreibung gibt es viele uneheliche oder unerwünschte Kinder, was sich in Zukunft hoffentlich ändern wird.

Die allgemeine Verstädterung hat zur Folge, daß die Wohnungen vielfach klein und hellhörig sind und draußen mehr Platz für Autos als für spielende Kinder vorhanden ist.

Kinder können ähnlich wie Behinderte oder andere Randgruppen der Gesellschaft nicht von sich aus auf ihre mißliche Lage aufmerksam machen. Volker Achterberg, 18 Jahre

*

Lärmen und Ballspielen verboten ... Mittagsruhe von 12 bis 14 Uhr ... Spielen im Hof ab 18 Uhr verboten .. Grünflächen für Hunde und Kinder verboten! Aber: Höfliche Kinder überlassen ihren Sitzplatz den Erwachsenen ... Kinder haben Erwachsene zu grüßen ... Kinder müssen auf Erwachsene Rücksicht nehmen ...