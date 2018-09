Inhalt Seite 1 — Vertrag über Truppentrennung in Kraft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als Israelis und Syrer am Freitagmorgen um 11.45 Uhr im Genfer Palast der Nationen das Truppenentflechtungsabkommen unterzeichneten, saß die israelische Zivilbevölkerung auf den Golanhöhen noch in den Unterständen. Erst danach hörten die Artillerieduelle auf. Nach 81 Tagen kehrte an der israelischsyrischen Front wieder Waffenruhe ein.

Zum ersten Mal seit dem Palästinakrieg vor 25 Jahren steht eine israelischsyrische Unterschrift auf einem gemeinsamen Dokument. Die Zeremonie verlief nicht reibungslos. So unterschrieben die syrischen Offiziere erst, nachdem die Journalisten den Saal verlassen hatten.

Diese Publizitätsscheu erklärt sich aus der Kompromißbereitschaft der Syrer. Sie hatten ursprünglich jeden Teilvertrag abgelehnt, der nicht von der prinzipiellen israelischen Zusage begleitet sein würde, nicht nur die 1972, sondern auch die 1967 eroberten Gebiete zu räumen. Die Zurücknahme der Maximalforderung sollte nicht auch noch im Bilde festgehalten werden.

Am Samstag begann eine militärische Arbeitsgruppe in Genf die Ausführungsbestimmungen des Disengagement-Abkommens zu entwerfen. Der Vertrag läßt hierfür fünf Tage Zeit. Doch war die Arbeit schon am Dienstag beendet. Bis zum 25. Juni soll die Pufferzone von 2,5 auf 5,5 Kilometer Breite zwischen beiden Fronten entstehen.

Diese entmilitarisierte Zone wird von einer „UN-Truppe zur Überwachung der Truppentrennung“ besetzt. Die 1250 Mann werden vom UN-Generalsekretär unter den Mitgliedstaaten – mit Ausnahme der fünf „Großen“ im Sicherheitsrat – ausgewählt. Beiderseits der Pufferzone müssen Syrer und Israelis ihre Truppen verdünnen – nach dem Vorbild des Suez-Abkommens.

Die Pufferzone verläuft zum größten Teil auf der Waffenstillstandslinie von 1967, so daß Israel alle im letzten Krieg zusätzlich eroberten Gebiete aufgibt. Darüber hinaus werden noch die Stadt Kuneitra und der Ort Rafid (Eroberungen vom Juni 1967) geräumt.

Entsprechend der Vorschrift des von Henry Kissinger ausgehandelten Abkommens wurden schon am Wochenende alle verwundeten Kriegsgefangenen ausgetauscht. 12 Israelis wurden auf dem Flughafen Lod unter ebensolchem Jubel empfangen wie die 25 Syrer, die Israel als erste entließ, in Damaskus. Alle übrigen Gefangenen werden am Freitag ausgetauscht.