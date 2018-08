Inhalt Seite 1 — Das Geschäft verdorben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ersatzkassen dürfen nicht mit Privatversicherungen kooperieren

Seit Jahren befinden sich Deutschlands private Krankenversicherungen in der Defensive. Durch die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für alle Angestellten, Selbständige und Berufsanfänger verloren sie einen Teil ihres Bestandes an Voll-Versicherungen. Jetzt endlich glauben sie, wieder aufatmen zu können.

Auch in zweiter Instanz sind sie in einem Rechtsstreit siegreich geblieben, in dem es um die Krankenhaus-Zusatzversicherungen geht. Ihre Prozeßgegner, die beiden großen Ersatzkassen (Barmer Ersatzkasse und Deutsche Angestellten-Krankenkasse) sowie vier abtrünnige Privat-Versicherungen (Berliner Verein, Deutsche Ring, Europa-Krankenversicherung und Hanse-Merkur) wollten den Privatversicherern ihr ureigenstes Reservat streitig machen – bislang vergebens.

Nur mit Krankenhaus-Zusatzversicherung bei den Privatkassen nämlich können Sozialversicherte (über 90 Prozent der Bundesbürger) im Krankheitsfall Ein- oder Zweibettzimmer und privatärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Diese Leistungen dürfen ihnen die gesetzlichen und Ersatzkassen nicht bieten.

Doch auf Komfort im Krankenhaus wollen immerhin 47 Prozent der Patienten nicht verzichten, wie eine Umfrage in 31 nordrheinwestfälischen Krankenhäusern kürzlich ergab. Millionen Bundesbürger lassen sich deshalb bequemeren Krankenhaus-Aufenthalt und bessere Behandlung zusätzlich 30 Mark und mehr pro Monat kosten – ein Geschäft, von dem auch die beiden Ersatzkassen profitieren wollten.

Am 9. April bestätigte jedoch der Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf, was schon vorher das Landgericht Köln beschlossen hatte: Aus Wettbewerbs- und kartellrechtlichen Gründen sei es notwendig, die geplante Kooperation zwischen Ersatzkassen und einigen Privatversicherungen zu untersagen.

Der Gemeinschaftstarif, den die Sechs für die Zusatzversicherung der zehn Millionen Ersatzkassen-Versicherten ausgearbeitet hätten, so die Düsseldorfer Richter, verstoße gegen Paragraph 1 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb und gegen Paragraph 1 des Kartellgesetzes. Die Ersatzkassen hätten. sich „jeglicher Tätigkeit und Einflußnahme im Bereich anderweitiger, der privaten Krankenversicherungen allein zugewiesener Versicherungen zu enthalten.“ Die vier kooperationswilligen Privatkassen strebten außerdem einen unzulässigen Wettbewerbsvorsprung gegenüber den anderen an. Überdies werde durch die Zusammenarbeit versucht, den Wettbewerb zu beschränken.