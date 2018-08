Aauf den Regattabahnen in der Kieler Bucht segeln in diesen Tagen mehr als tausend Jachten und Jollen. Die Ergebnisse werden erst am Sonnabend feststehen. Gewiß aber ist schon das: Zum erstenmal in einer Kieler Woche ist die Tausendermarke der teilnehmenden Boote überschritten worden. Stärkste Klasse sind mit 120 Nennungen abermals die Fin-Dinghis, wie Ein-Mann-Jollen. Neben Reiten gilt Segeln, wie Volksbefragungen ergeben haben, als der Freizeitsport, den man am liebsten ausüben würde. Vor dem Wind solcher Massenträume wird auch der Leistungssport unter Segeln immer mehr zu einer Angelegenheit der großen Zahl. Die Frage ist, wie weit man ihn noch mit herkömmlicher ehrenamtlicher Organisation steuern kann.