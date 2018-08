Allenfalls den jungen Florentiner Friedrich degli Alberighi aus dem Decamerone des Boccaccio lernen Oberstufenschüler offiziell im Deutschunterricht kennen. Die Fabel von Friedrich, seinem Falken und seiner anfangs nicht erwiderten Liebe zu einer Schönen wurde nämlich zum Schlüssel einer bestimmten Novellentheorie, die Deutschlehrer gern vorführen. Die wundersame Geschichte von dem einfältigen Mädchen Alibech dagegen, die zu ihrer großen Freude von dem frommen Mönch Rustiko lernt, den Teufel in die Hölle zu schicken, müssen Schüler schon zu Hause lesen; denn selbtverständlich sind die heiteren Lust- und Liebesgeschichten des italienischen Poeten in unseren Schulen bis heute tabu.

Vielleicht wird sich das ändern, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Wie sie es ihren Schülern sagen sollen, erfahren Lehrer im größten Bundesland jetzt aus neuen „Richtlinien für die Sexualerziehung“, die Kultusminister Jürgen Girgensohn zum nächsten Schuljahr verbindlich erlassen hat. An Rhein und Ruhr gilt danach nicht mehr die herkömmliche und weitverbreitete Methode: Sag’s mit Blüten und mit Bienen und mit Mendels ewigen Erbgesetzen.

Statt an Pflanzen und an Tieren zu lernen, warum und wie Menschen sich lieben, gilt in nordrhein-westfälischen Schulen nun als Richtschnur: „Die menschliche Sexualität ist als positive Kraft zu sehen, die Liebe und Partnerschaft in besonderer Weise einschließt, zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung beitragen kann und die Fortpflanzung ermöglicht.“

„Bravo“ ertönte es vielfältig im Lande, als Girgensohns jüngste Rahmenrichtlinie bekannt wurde. Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen, Landesverband NW, „begrüßte grundsätzlich“; die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft „urteilte insgesamt positiv“; die Landesarbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und für Geschlechtserziehung erkannte „im ganzen wie in einer Reihe von Einzelheiten eine ausgewogene und nützliche Grundlage“, und der Deutsche Beamtenbund „bewertete ausgesprochen positiv“.

In der Tat: Girgensohn, der unlängst wegen seiner Rahmenrichtlinien für den Politik-Unterricht an Gesamtschulen so heftig gescholten wurde, daß er sie unter dem Spott der CDU-Opposition zurückzog, hat in Sachen Sexualität mit den neuen Unterrichtsgrundsätzen einen guten Griff getan. Daß mehrere Jahre darauf verwendet und 25 Verbände konsultiert wurden, hat dem Papier sehr genützt. Es befreit die Vorstellungen von Sexualität endlich aus gängigen festgefügten Schablonen: Weder blaustrümpfige Prüderie noch biologistischer Funktionalismus, weder der Mythos nimmermüder Potenz oder unersättlicher Gier noch entseelte Sexualtechniken oder schamhafte Scheu prägen die Richtlinien; sie tabuisieren weder die Vulgärsprache mit ihrem obszönen Vokabular, das sich ja wohl ohnehin an den stillen Orten der meisten Schulen wiederfindet, noch verniedlichen sie Geschlechtliches in der banalen Weise zahlreicher Aufklärungsbücher, die von Piephahn und Pillermann, von Heini und Muschi, vom Pfläumchen und Hähnchen gar absonderliche Dinge zu berichten wissen.

Daß Sexualität mit derlei Abstrusitäten gar nicht zu tun hat, sagen die Richtlinien in aller wünschenswerten Deutlichkeit. Als Motto für die angestrebte Sexualerziehung formulierte Girgensohn: Rettet die Zärtlichkeit. Das heißt in pädagogischen Prinzipien: Erziehung zu verantwortlichem geschlechtlichen Verhalten, zu Liebesfähigkeit und zur Partnerschaft, zur Achtung vor der Sexualität anderer, zur Überwindung überholter Vorstellungen und zum Abbau von Vorurteilen – und das alles nicht in einem von oben verordneten punktuellen Spezialunterricht ein- oder zweimal pro Schuljahr, sondern Runter Mitwirkung der Eltern“ und „im Rahmen der Gesamterziehung“, in möglichst vielen Fächern also, auch und gerade in Musik und Religion, in Gesellschaftslehre und Kunst.

Freilich: Erotisch-sexuelle Literatur soll dabei „behutsam“ ausgewählt werden, so daß Boccaccios Chancen nun auch wieder nicht überwältigend sind, doch noch zu einem Klassiker des Unterrichts zu werden, nachdem er so lange nur als ein Geheimtip gehandelt wurde.

