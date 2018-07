In den letzten drei Testspielen der Deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland, Ungarn und Schweden fehlte er. Er sei indisponiert, außer Form und seelisch der Belastung einer solchen Prüfung nicht gewachsen. Willi Schulz, alter Haudegen aus vergangenen Zeiten, verurteilte ihn in der BILD-Zeitung: „Mit einer solchen Einstellung gehört Overath nicht auf ein Weltmeisterschaftsturnier.“ Jetzt, nach einem 17:0-Sieg über eine viertklassige Amateurauswahl Schleswig-Holsteins, forderte er an gleicher Stelle die Eliminierung Netzers, plädiert für Overath. Bei allen Fußballgöttern, das nennt man Chuzpe. Gelten internationale Tests – Erwin Kremers wurde in jenen Spielen als zu formschwach befunden und aus dem Aufgebot gestrichen – oder nicht? Netzer hat seine Chance jetzt zunächst vor Overath verdient.