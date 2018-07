Von Wolfram Siebeck

Der Hartmannbund (so heißt der Verband der Ärzte Deutschlands. Ob er nach Paul Hartmann benannt wurde, dem ehemaligen UFA-Schauspieler, der mit Vorliebe autoritäre Ärzte darstellte, können wir nicht sagen. Jedenfalls handelt es sich bei diesem Bund um eine Art ADAC für zugelassene Mediziner: Die Mitglieder dürfen sich eine Plakette ans Auto kleben) hat allen Fußballfans, die in diesen drei Wochen vor dem Fernsehapparat festgehalten werden, beherzigenswerte Ratschläge erteilt. Sie sollen während der Halbzeit-Pause Kniebeugen machen, tief Luft holen oder, besser noch, einmal ums Haus laufen.

Bei allem Respekt vor der Allwissenheit der Mediziner und im ständigen Bewußtsein unserer Laienhaftigkeit erlauben wir uns hier, die Ratschläge des Hartmannbundes so zu ergänzen, daß der Mann vor dem Bildschirm sich auch über die Gefahren im klaren ist, denen er sich aussetzt, wenn er die Ratschläge mißachtet.

Das Beckenbauer-Syndrom. Bei dieser Krankheit handelt es sich um eine zwanghafte Fixierung auf die Figur eines Beckenbauer genannten Erregers. Wird der Zuschauer davon befallen, ist er schon nach kurzer Zeit nicht mehr in der Lage, seine Augen von dem erwähnten Erreger zu lösen, und versäumt dadurch den lebenswichtigen Anblick der ‚Jägermeister‘-Reklame im Hintergrund des Fernsehbildes. Das Entsetzliche an dieser Krankheit ist ihre Übertragbarkeit auf andere Erreger, so daß ein von ihr Befallener während der Dauer der Weltmeisterschaft die Fähigkeit verliert, den Namen Jägermeister’ zu lesen. Dagegen hilft ein Eßlöffel Kräuterlikör und dagegen dann das ärztlich empfohlene tiefe Luftholen.

Das Ballsche Triebversagen. Bei dieser Krankheit versagt, wie beim Beckenbauer-Syndrom, zunächst das Vermögen, die hinter dem Fußballtor angebrachte Reklametafel der ‚Aral‘-Mineralölgesellschaft wahrzunehmen. Das Auge des Patienten kann sich nur noch auf den in Richtung Tor fliegenden Ball konzentrieren. Im weiteren Verlauf des Spiels bzw. der Krankheit erstreckt sich dieses Symptom auf alle im Stadion angebrachten Namen von Mineralölkonzernen. Dadurch verwandelt sich das Fernsehprogramm in eine für das Auge und die Konzerne überaus schädliche Darbietung, die nur durch einen schnellen Lauf ums Haus und zur nächsten Tankstelle geheilt werden kann.

Die Bums-Hypertrophie ist wohl die rätselhafteste Krankheit, die den Mann vor dem Bildschirm bedroht. Denn obwohl der Bums nicht vom bumsenden Schuh zu trennen ist, zeigen sich beim Patienten Erinnerungslücken, die ausgerechnet jenen Teil des Gedächtnisses befallen, den unterstützt von großen Reklametafeln, daran erinnern soll, daß dieser Bums, wie auch andere Bumse, erst durch ‚Adidas‘-Schuhe ermöglicht wurde. Wie es zu diesem Versagen kommt, weiß man nicht. Doch arbeiten Gehirnmediziner und die PR-Büros der Schuhfirma fieberhaft an der Lösung des Rätsels. Die Kniebeugen jedenfalls, die der Hartmannbund empfiehlt, haben sich bis jetzt als das zuverlässigste Gegenmittel erwiesen – sofern sie in den entsprechenden Schuhen ausgeführt werden.