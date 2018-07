Inhalt Seite 1 — Deutsch-deutsches Soll und Haben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im Juni

Michael Kohl und Günter Gaus haben immerhin einiges gemeinsam: Beide sind in dieser Woche als Leiter der Ständigen Vertretungen akkreditiert worden, und beide finden ihre Büros noch im Zustand des Provisoriums vor. Zwar ist das funkelnagelneue Haus der DDR-Mission an der Kölner Straße in Bonn außen und innen fertig, aber der Betrieb muß sich noch einspielen. Auch das Gebäude der Bonner Vertretung an der Hannoverschen Straße in Ostberlin ist zwar schon übergeben worden, doch nun müssen noch Telephon- und Fernschreibeinrichtungen installiert und die Möbel aufgestellt werden.

Fast wirken jene Provisorien symbolisch. Denn obwohl die Akkreditierung von Kohl und Gaus die Institutionalisierung der deutsch-deutschen Beziehungen markiert, so weiß doch noch niemand genau, wie die weitere Wegstrecke aussehen wird. Nach dem Kanzlerwechsel findet Michael Kohl in Bonn eine veränderte Landschaft vor: Egon Bahr, der aus vielen Zusammenkünften vertraute Gesprächspartner, gehört nicht mehr zur Regierungszentrale; von Carl-Werner Sanne, dem Leiter der Abteilung für auswärtige und innerdeutsche Beziehungen im Kanzleramt, heißt es, daß er nach langen Jahren im Palais Schaumburg ins Auswärtige Amt zurückkehren wolle; Günter Gaus befindet sich in Ostberlin. Einziger Kontaktmann Kohls im Kanzleramt, das für die DDR-Mission der offizielle Adressat ist, bleibt einstweilen Ministerialrat Stern von der innerdeutschen Abteilung.

Vor allem aber ist noch ungewiß, was der Wechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt für die Bonner Ostpolitik bedeutet. Einerseits haben die DDR-Regenten Brandts Rücktritt, nach der ersten Verblüffung, mit gelindem Bedauern aufgenommen. Anderseits gab es auch Erleichterung, weil die Symbolfigur des bisherigen Kanzlers auf die Bevölkerung der DDR eine ungleich größere Anziehungskraft ausübte als sein Nachfolger. Wichtiger aber ist die Frage, nicht zuletzt unter den Nachwirkungen der Affäre Guillaume, welchen Stellenwert die deutschdeutschen Beziehungen im Kabinett Schmidt-Genscher einnehmen werden. Fürs erste richtet man sich, was der DDR keineswegs unlieb ist, darauf ein, daß die Deutschlandpolitik in Bonn nicht mehr Priorität hat.

Die Bonner Vertretung in Ostberlin hingegen hat es mit weniger Ungewißheit zu tun. Sicherlich muß sie steiniges politisches Terrain beackern. Aber sie weiß zum Beispiel, an wen sie sich in ihrer „Anlaufstelle“, dem Außenministerium der DDR, zuvörderst wenden kann: an Karl Seidel, den Chef der Abteilung „BRD“, einen alten Bekannten aus den vorhergehenden Vertragsverhandlungen, der obendrein ein umgänglicher Mann ist. In jenen Verhandlungen wurden die Bonner mit Mentalität und Reaktionen ihrer Ostberliner Gesprächspartner vertraut. Gleichwohl kam ihnen bei den tausend Einzelheiten, die mit der Einrichtung der Vertretung verknüpft waren, die DDR-Bürokratie oft wie eine Sphinx vor. Aber umgekehrt haben auch die Abgesandten aus Ostberlin im Verkehr mit dem Bonner Regierungsapparat noch ihre Schwierigkeiten. Bei allem korrekten bis freundlichen Umgang miteinander türmt sich doch ein deutsch-deutscher Wust von Papieren und Formularen auf.

Immerhin, die Akkreditierungen sind über den Berg – jene von Gaus mit großem Protokoll und militärischem Zeremoniell, Hymnen und Ehrenkompanie, wie beim Antrittsbesuch eines ausländischen Botschafters, also so, wie die DDR ihr Verhältnis zur Bundesrepublik interpretiert; und jene von Kohl im betont einfachen Rahmen, mit nur zwei Ehrenposten des Grenzschutzes, ohne Ansprachen, getreu der Bonner Devise, daß die beiden deutschen Staaten füreinander nicht Ausland sein können.