Von Theo Sommer

Ein Jahr lang befand sich das atlantische Bündnis im Zustand eines Tausendfüßlers, der vor lauter angestrengtem Nachdenken darüber, welchen Fuß er zuerst voransetzen soll, völlig bewegungsunfähig geworden ist: ein typischer Fall von Paralyse durch Analyse. Jetzt hat es den Anschein, als löse sich der Krampf.

Zwar ist das "Jahr Europas", von Henry Kissinger im April 1973 mit mehr Brimborium als Behutsamkeit eingeläutet, nun zu einem "Tag Europas" zusammengeschrumpft. Immerhin, nächsten Mittwoch will Präsident Nixon in Brüssel mit den Chefs der europäischen Nato-Regierungen zusammentreffen; die Allianz kommt mit Verspätung doch noch zur Feier ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens. Auch eine atlantische Erklärung – dünne, ferne Erinnerung an die von Kissinger angeregte Atlantikcharta – wird bei dieser Gelegenheit wohl verabschiedet werden können.

Ein mageres, aber kein schlechtes Ergebnis. Der vorangegangene Streit zwischen den Bündnispartnern ist ja weithin künstlich gewesen. Es war, als ob ein Ehepartner vor der Silberhochzeit von dem anderen verlangt hätte, die Selbstverständlichkeiten des Zusammenlebens noch einmal zu formulieren. Da mußten Mißverständnisse sich zwangsläufig einstellen; da lag die Gefahr nahe, daß beide sich nach so vielen Jahren bloß den Kropf entleeren wollten; da waren Fehltritte aus akuter gegenseitiger Verärgerung eine ständige Versuchung. Manchmal ist es eben besser, man läßt die Selbstverständlichkeiten undefiniert und macht keine Prestigeveranstaltung daraus, wie, wann, wo und unter welchen Bedingungen man miteinander Umgang pflegt.

Nach dreizehn Monaten geschwollener Hälse und angehobener Stimmen ist jetzt ein vernünftiger Kompromiß gefunden worden. Eine atlantische Deklaration ist fertiggestellt – aber es wurde darauf verzichtet, sämtliche "i" mit einem Tüpfelchen zu versehen. Und der Präsident trifft seine europäischen Kollegen, ehe er nach Moskau und Jalta fährt; das mag manche Zweifler beruhigen, die überall das Gespenst des sowjetisch-amerikanischen Bilateralismus lauern sehen. Aber sonst bleiben alle Fragen offen.

Konsultation zum Beispiel: da ändert sich gar nichts. "If I’m going to be in on the crash, I want to be in on the takeoff" – das treffende Wort des Senators Vandenberg behält seine Gültigkeit: "Wenn ich beim Absturz dabeisein soll, will ich auch beim Start dabeisein." Aber die Europäer haben sich gegen jede Automatik gewehrt, auch gegen jede Bindung der Konsultationspflicht an bestimmte Entscheidungsstadien oder Entscheidungsebenen. Hier sind neue Mechanismen in der Tat auch überflüssig. Wenn die Amerikaner ihre Botschafterposten besetzt halten und ihre Botschafter auf dem laufenden, reichen die normalen diplomatischen Kanäle völlig aus. Andererseits wehrt sich Washington ja weiter gegen jegliche automatische "Rückkoppelung": Es will selber die Europäer auch nur konsultieren, wenn sich das mit seinen eigenen Interessen verträgt. So bleibt alles wie zuvor.

Und dann der Nixon-Besuch – nun gut. Er kennzeichnet die Geneigtheit des Präsidenten und seines Außenministers, die Europäer wieder zur Kenntnis zu nehmen; er erspart auch vielen der neuen Männer in Europa einen peinlichen Antrittsbesuch im Watergate-Washington. Aber was anderes signalisiert die Selbsteinladung Nixons schon als – unfreundliche Auslegung – die Bereitschaft, um außenpolitischer Effekte willen auch ganz persönliche Idiosynkrasien zu unterdrücken; oder die Einsicht – freundliche Auslegung –, daß diese barsche Behandlung der Freunde eine unnütze Herausforderung war?