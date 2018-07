Alle sagen, daß diese junge Dame recht habe, vollkommen. recht. Sie löst ein wirtschaftliches Problem der Gegenwart auf ihre Weise.

Doch wie denn große Ideen oft einfach, aber nichtsdestoweniger gefährlich sind, so auch diese. Unsere junge Dame zahlte neun Mark für ein Stück Fleisch bestimmter Größe, bestimmter Sorte, bestimmter Qualität (dies sei nur als ein Beispiel angeführt, als ein simplifiziertes Exempel). Eines Tages mußte sie die Feststellung machen, daß sie für ein Stück Fleisch jener Qualität und Quantität plötzlich mehr als neun Mark bezahlen mußte. Und noch etwas und schließlich wieder etwas mehr. Inflation, so hieß das Wort – und sie zählte.

Nach einer Weile jedoch sagte sie: „So kann es nicht weitergehen“, und so beschloß sie denn zu handeln. Und zwar geschah dies in dem Augenblick, da ihr Bratenstück gerade den Preis von zehn Mark erreicht hatte. Sie sagte zum Metzger: „Geben Sie mir von diesem Stück“ (und sie zeigte mit dem Finger darauf), „für zehn Mark, bitte.“

Das ist nun wieder ein Weilchen her. Wie wir alle wissen, kletterten die Preise weiter. Unsere Freundin aber blieb bei ihrem Satz („für zehn Mark, bitte“). Und nach und nach wurde nun auch klar, daß sieauch in anderer Hinsicht recht hatte: Sie hatte es immer gesagt, daß die Läden des Einzelhandels den Warenhäusernvorzuziehen seien. In den Kaufhäusern und Selbstbedienungsläden, die in unserem Viertel überhand nehmen, sind alle Sachen abgewogen und verpackt. Nimm es oder laß es liegen! Allein der gute alte Einzelhändler um die Ecke ist noch in der Lage, eine Ware nach Wunsch abzuwiegen und herzurichten. „Für zehn Mark? Genau für zehn? Bitte sehr, meine Dame. Übrigens haben Sie ganz recht!“

Alle Leute, sogar die betroffenen Geschäftsleute, sagen: „Ja, wenn alle es so machten, fänden wir vielleicht bald in eine schöne Welt zurück, in der zehn Mark noch zehn Mark sind.“ Aber was kann denn bei so viel Beifall gefährlich sein an der einfachen und genialen Idee? Nun, früher’sagten die Gäste, die bei ihr zum Essen geladen, waren, einübers andere Mal: „Köstlich, köstlich.“ Inzwi-

schenhaben die Köstlichkeiten nicht

anQualität, jedoch an Quantität auf ihrer Tafel derart abgenommen, daß man sich fragen muß: Wie lange mag die dahinschwindende Front noch zuhalten sein? Die Gastfreundschaft leidet, die Dame wird immer dünner: Es ist direkt gefährlich.