Von Karl-Heinz Janßen

Unflätig, illoyal, unklug, unerhört – das waren noch die mildesten Urteile, die in Bonn von Seiten, der sozialliberalen Koalition herumgereicht wurden, als sich der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete und Politikprofessor Ulrich Lohmar in einem Leserbrief an den Spiegel erkühnt hatte, die Regierungserklärung des neuen Kanzlers Helmut Schmidt einer gnadenlosen Sprachkritik zu unterwerfen. Es wurde gar nicht erst gefragt, ob denn die Erkenntnisse, die Lohmar aus der neuen Kanzleisprache destilliert hatte, auch begründet seien – manchem erschien der Brief wohl gar als unnütze, kleinliche Beckmesserei. Als ob nicht die Sprache eines Politikers verräterisch sein könnte, Rückschlüsse zuließe auf seine eigentliche politische Herkunft, sein ideologisches Umfeld, seine Wertvorstellungen, seine Absichten, seinen Charakter, vielleicht – wie in diesem Falle – auch auf seinen Opportunismus. Nicht von ungefähr entfuhr es einem prominenten Gegner der Koalition nach der Rede Helmut Schmidts halb hingerissen, halb verbittert: „Das hätte kein CDU-Mann besser machen können!“

Professor Lohmar hatte sich eines Mittels demokratischer Kontrolle bedient, das hierzulande noch kaum in Übung ist. Mündige Bürger, also die Zuschauer der Tagesschau, die Besucher von Wahlversammlungen, die Leser von Zeitungen, die Adressaten von Wahlbroschüren und Flugblättern müssen erst noch lernen, ihren Politikern aufs Maul zu schaun. Freilich bedarf es dazu einiger Voraussetzungen, die bisher noch nicht im staatsbürgerlichen Unterricht an den Schulen gelehrt wurden. Die Wissenschaft von der Rhetorik steckt noch in den Kinderschuhen.

Als sich zur Zeit der Großen Koalition links und rechts vom Parlament die politische Sprache zu radikalisieren begann, wurde bei der Friedrich-Naumann-Stiftung der Plan geboren, die Sprache der Radikalen systematisch zu erforschen. Aus dieser Idee entwickelte sich vor vier Jahren an der Theodor-Heuss-Akademie zu Gummersbach ein Seminar über „Theorie und Praxis der politischen Rhetorik“, das mittlerweile schon Hunderten von Teilnehmern aus allen politischen Lagern und jeglichen Alters und Berufes als Einübung in kritisches Bewußtsein gedient hat.

„Wir wollen hier politische Sprache beileibe nicht als Herrschaft denunzieren“, wehrt sich Rolf Schroers, der Direktor der Akademie, gegen Beifall von der falschen Seite. Dem Schriftsteller und parteipolitischem Publizisten ist der Umgang mit Worten und Wörtern seit langem vertraut – ihm kann so leicht keiner ein bieder-demokratisches X für ein erzreaktionäres U vormachen. „Wir wollen die Erscheinungsformen des Politischen in der Sprache herausfinden, am Text prüfen, was da an Begriffen positiv, was negativ aufgeladen ist, welche Gemeinplätze da immer wieder beschworen werden.“

Seinen Seminaristen drückt er als Handwerkszeug ein Raster in die Hand, ein Bündel von Kriterien zur Beurteilung politischer Texte. Schroers: „Man muß erst ein Raster vorgeben, da sonst zu viele Vorurteile in die Diskussion einfließen.“ Bescheiden nennt er sein Modell, das in jeder Runde neu erörtert, ergänzt oder auch geändert wird, „nur eine Art von Beweisführung“. Aber für die Teilnehmer – auch für „Betroffene“, deren eigene Texte auseinandergenommen werden, ja, sogar für superkritische Jusos und Judos, denen das Schroers’sche Modell viel zu autoritär ist – bleibt es erstaunlich, was in diesem Sprachraster alles hängenbleibt: an Hintergründigem, an Gruppen-Merkmalen, an Phrasen und leeren Worthülsen.

Die Untersuchung läuft in vier Phasen ab: