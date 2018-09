Der Nahe Osten nach der Reise des amerikanischen Präsidenten

Von Andreas Kohlschütter

Alles hat seine bestimmte Stunde, jedes Ding unter dem Himmel hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, und Heilen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, und Tanzen hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und Sich-Meiden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, und Hassen hat seine Zeit. Der Krieg hat seine Zeit, und der Frieden hat seine Zeit.“

Diese Erkenntnis des weisen Königs Salomon kam jetzt dem amerikanischen Präsidenten Richard Nixon bei seinem Einzug in Kairo zugute. Für den ersten jener Amerikaner, die am Nil bis vor kurzem als „eingefleischte Feinde aller arabischen Nationen“ verschrien und gehaßt waren, gab es nur noch Applaus, Stürme der Begeisterung und innige Freundschaftsbeteuerungen. Dem obersten Imperialisten wurden höchste Gastfreuden geboten: Bruderküsse von Sadat, die Schlüssel der Stadt Kairo, der Orden des Nil und die Bauchtänze der schönen Soheir Saki. Dem US-Präsidenten, der seit 1969 zwanzigmal mehr Militärhilfe an Israel ausgeschüttet hat als alle seine Amtsvorgänger in den vergangenen zwanzig Jahren und der im Yom-Kippur-Krieg abermals die Heere auf der anderen Seite des Kanals unterstützt hatte, streckten die aufmarschierten Jubelmassen ihre Huldigungstransparente entgegen: „Allah liebt Nixon“ und „Es lebe Nixon, der Mann des Friedens“.

Zehn Jahre zuvor, im Mai 1964, hatte das Volk von Kairo Nikita Chruschtschow, damals der „größte Freund der Araber“, mit demselben Spektakel empfangen. Arm in Arm mit Nasser feierte der sowjetische Parteichef die Vollendung der ersten Baustufe des von den Sowjets finanzierten Assuan-Staudamms; Hand in Hand mit dem ägyptischen Rais löste der Kremlherrscher die Sprengung zur Umleitung der Nilwasser aus. Ägypten war nicht länger „auf dem Weg zum Sozialismus“, sondern, wie Chruschtschow vor der Kairoer Nationalversammlung freudig verkündete, es war bereits ein sozialistischer Staat. Auf derselben Tribüne schwärmte Kossygin 1966 – Chruschtschow war inzwischen abgetreten – von dem mit dem „sozialistischen Commonwealth“ unzertrennlich verbundenen „Block progressiver arabischer Regimes“. Um ihn zusammenzuschweißen und bei der Stange zu halten, begann Moskau damals mit Bedacht, den arabisch-israelischen Konflikt anzuheizen.

Jetzt, im Juni 1974, war in Kairo Nixon-Zeit: Zeit zum Umarmen und Tanzen mit den Amerikanern. Eine neue Zeit für die Vereinigten. Staaten, eine Sternstunde Washingtons im Nahen Osten?

Nixons Kritiker zweifeln daran. Des Präsidenten triumphierende Reise nach Kairo, Dschidda, Damaskus, Jerusalem und Amman war für sie nicht mehr als „unnützer Polit-Tourismus“ – fünf Länder in sechs Tagen – „mit viel Glanz, aber wenig Substanz“. Eine rein „zeremonielle Übung und eine kurze, medienfreudige Flucht vor dem Watergate-Skandal“, kommentierte das Nachrichtenmagazin Newsweek. Teil einer gefährlichen Anti-Impeachment-Diplomatie und eines präsidentiellen „Katastrophen-Szenarios“, wie Senator Henry Jackson warnte.