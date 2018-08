An den Börsen wird zum Ein- und Aussteigen nicht geklingelt, heißt es. Ein Blick auf die internationale Börsenplätze scheint jedoch das Gegenteil zu verraten. Die Aktienmärkte lösten sich in den vergangenen zwei, drei Wochen aus dem Baisse-Gleichschritt. Damit endet eine 18monatige beklemmende Situation, die durch extreme Inflationsraten, Zinssteigerungen und Zahlungsbilanzdefizite geprägt wurde.

Ein deutliches Klingelzeichen vernahmen die Wall-Street-Börsianer. Kaum hatte die First National City Bank eine Zinssenkung von einem viertel Prozent auf 11,25 Prozent gemeldet, reagierten die Kurse. In wenigen Tagen gewann der Dow Jones 50 Punkte. Nun wartet alles auf ein weiteres Signal von anderen führenden Banken. Sollte die Prognose zutreffen, daß die USA am Ende dieses Jahres mit einem Zinsniveau von neun bis zehn Prozent rechnen können, ist jetzt die Zeit zum Einsteigen.

Gegenwärtig können Anleger US-Aktien zu Spottpreisen erwerben. Börsenlieblinge von einst, deren Kurse weit über 100 Dollar notierten, wie Polaroid, Avon Products oder Walt Disney, sind heute für 40 bis 50 Dollar zu haben. Ein zweites deutliches Klingelzeichen zum Einsteigen gab Standard & Poors. Die bekannte Investment-Analyse-Firma teilte mit, daß 242 US-Gesellschaften im vergangenen Monat Dividendenerhöhungen vorgenommen haben, 74 Prozent mehr als im Mai 1973.

Während sich in London noch keine Anzeichen für eine Tendenzumkehr im Zinsgefüge bemerkbar machten, trat in Paris eine völlig neue. Situation ein. Die neue Regierung will Stärke demonstrieren und schreckt auch vor harten Maßnahmen nicht zurück, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Das wird von den Aktionären erst dann honoriert werden können, wenn sich erste Erfolgszeichen bemerkbar machen.

Völlig aus den Fugen geraten ist der italienische Aktienmarkt. Während die Lira seit dem Vorjahr um rund 20 Prozent an Wert verlor, stiegen die Kurse in Mailand um 19 Prozent. Die „Angleichung“ ist vorbei. Von den Kursgewinnen ist nichts mehr übrig. Die Börse ist demoralisiert.

In Japan – so heißt es – gehen die Börsenuhren anders. Sie tun es. Trotz galoppierender Inflation (Großhandelspreise stiegen in den vergangenen 12 Monaten um 35 Prozent), trotz des größten Börsenskandals in der japanischen Geschichte (siehe ZEIT Nr. 25 „Betrug, Unterschlagung, Manipulation“) und trotz ungebrochen hoher Zinsen erreichte der Dow Jones Tokio in der vergangenen Woche mit 4788 Punkten einen Jahreshöchststand. jfr