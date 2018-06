So geschwind, so elegant, so mühelos wie ein Rassehund (welcher es wie dieser eilig hat) können Damen mit dem Rade fahren, und während sie gelassen über das Pflaster fliegen, hebt sich weder der Rock zu unzüchtiger Gebärde, noch biegt sich die Feder am Hut, noch derangiert der schneidende Fahrtwind die Rüschen am Handgelenk: Wenn die Idee nur groß genug ist, hat die Wirklichkeit der Straße nichts zu vermelden.