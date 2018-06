Zuerst hockten sie im Keller der Hamburger Universität und sortierten Karteikarten in Pappkartons; dann logierten sie in einer Neubau-Mietwohnung im Nachbarort Norderstedt und bedienten sich bereits der EDV; heute haben sie sich über mehrere Stockwerke eines Hauses in Dortmund ausgebreitet, unterhalten eine eigene Druckerei, speichern alle Unterlagen auf Mikrofilm, bedienen eine Maschine, die bis zu elf verschiedene Schriftstücke in ein Kuvert einfaltet, und füttern einen der größten Computer in Nordrhein-Westfalen mit Millionen Daten.