Von Hayo Matthiesen

Zuerst hockten sie im Keller der Hamburger Universität und sortierten Karteikarten in Pappkartons; dann logierten sie in einer Neubau-Mietwohnung im Nachbarort Norderstedt und bedienten sich bereits der EDV; heute haben sie sich über mehrere Stockwerke eines Hauses in Dortmund ausgebreitet, unterhalten eine eigene Druckerei, speichern alle Unterlagen auf Mikrofilm, bedienen eine Maschine, die bis zu elf verschiedene Schriftstücke in ein Kuvert einfaltet, und füttern einen der größten Computer in Nordrhein-Westfalen mit Millionen Daten. Doch wo immer die Mitarbeiter dieser Institution in den letzten Jahren auch saßen, stets taten sie dasselbe: Sie verteilten zu wenige Studienplätze auf zu viele Studienbewerber.

Mit der Medizin fing es 1967 an. Um die raren Stellen möglichst gerecht zu vergeben, gründeten die Hochschulen die ZRM, die Zentrale Registrierstelle für Studienbewerber der Medizin in Hamburg, wo ein Dutzend Mitarbeiter anfangs gerade 2000 Studienanträge zu versorgen hatte. Heute betreut die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund (ZVS) bundesweit die Kapazität in fünfzehn Hochschulfächern, bearbeitet fast 120 000 Anträge, beschäftigt 120 Personen als Beamte, Angestellte und Arbeiter und dazu noch 270 Aushilfskräfte, wird getragen und beraten von drei Organen und sieben Unterausschüssen und verbraucht im Jahr einen Etat von elf Millionen Mark.

Vom Kellerkind zur Superbehörde – der Aufstieg kam für die Zentralstelle zwangsläufig. Denn der Mangel, den sie verwaltet, wurde immer größer, und damit wuchs automatisch auch die ZVS. 1970 waren es „nur“ 13 000 Studenten, die nicht das Fach ihrer Wahl studieren konnten; 1972 waren es bereits 24 000, in diesem Jahr sind es 43 300, und die ZVS darf mittlerweile so etwas wie Symbolwert beanspruchen: An kaum einer anderen Institution in der Bundesrepublik ist das Wuchern von Verwaltungen nach den Gesetzen des Cyril Northcote Parkinson deutlicher abzulesen, und kaum eine andere Institution demonstriert so eindringlich fragwürdige Entscheidungen der Bildungspolitiker in diesem Lande. Nur um die zu wenigen Studienplätze gerecht zu verteilen, sind Jahr für Jahr viele Millionen Mark erforderlich. Dabei hat die ZVS ihre endgültige Größe noch längst nicht erreicht. Schon wird ein dreistöckiger Neubau errichtet (in den noch eine andere Firma mit einziehen wird), schon sind Investitions- und Personalpläne für die nächsten Jahre konzipiert: Die ZVS wächst und wächst und wächst.

Geschaffen wurde die Zentralstelle, weil ihre Vorgängerin, die Zentrale Registrierstelle für Studienbewerber (ZRS) in Norderstedt, zwar technisch einwandfrei arbeitete, aber eine gleiche Behandlung aller derer, die studieren wollten, nicht gewährleisten konnte. Die ZRS stellte sie nach Zeugnisnoten und Wartezeiten auf Listen zusammen, wobei sich beträchtliche Unterschiede ergaben. Zum Beispiel konnte jemand mit Glück noch bei einem Notendurchschnitt von 2,18 in Bochum Medizin studieren; in Münster waren 2,0 erforderlich, in Bonn gar 1,88. Zu solchen Ungereimtheiten führten die von Land zu Land und von Hochschule zu Hochschule unterschiedlichen Zulassungskriterien. Es gab nicht weniger als „sieben verschiedene Berechnungsarten der Abiturnotendurchschnitte, sechs Arten von Notenvergünstigungen im Rahmen des Leistungsprinzips und über 200 Arten von Vergünstigungen im Rahmen des sogenannten Anciennitäts-Prinzips“, wie der ZVS-Leiter Henning Berlin errechnet hat: „Von einer einheitlichen Beurteilung aller Bewerber konnte keine Rede sein.“

Diesem Zustand machte das Bundesverfassungsgericht im Juli 1972 ein Ende. Die höchste richterliche Instanz entschied: Studienplätze müssen nach einheitlichen Kriterien und durch gerichtlich anfechtbare Bescheide vergeben werden; die Beschränkung der Zulassung darf keine Berufslenkung sein; eigentlich wäre es „Sache, des Bundes“, hier „das Notwendigste zu tun“.

Doch die Bildungspolitiker folgten dem Wink aus Karlsruhe nicht, mit dem Hochschulrahmengesetz eine bundeseinheitliche Lösung zu schaffen. Statt dessen handelten die Länder, die ihre Kulturhoheit bedroht sahen. Im Oktober 1972 fertigten sie einen Staatsvertrag über die Gründung der ZVS, die am 1. Mai 1973 zu arbeiten begann. In ihrer Hast produzierten die Kultusminister wohl den unzulänglichsten Vertrag, den es im bildungspolitischen Bereich gibt. Er ist verfassungsrechtlich bedenklich, und seine Folgen sind fatal. Der Auftrag, den die Politiker der Zentralstelle gaben, ist unsinnig; trotzdem darf seine Ausführung als brillant gelten.