Inhalt Seite 1 — An Brüssel vorbei? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter Buhl

Nach langer Stagnation und vielen Krisen ist Europa wieder in Bewegung geraten. Der Pariser Anlauf zu einer relance europeenne, der Bonner Fünf-Milliarden-Kredit für Italien, das überraschende deutsch-französische Gipfeltreffen und mancherlei sonstige Regung im schläfrigen Neuner-Club wecken die Hoffnung, daß es im Herbst zu einem neuen europäischen Frühling kommen könnte.

Gewiß, die Erfahrung lehrt die Europäer Bescheidenheit im Hoffen. Die Unentschiedenheit der Briten muß. zusätzlich ernüchtern. Auch läßt sich noch nicht absehen, ob die jüngsten Initiativen und Begegnungen wirklicher Ausdruck eines neuerwachten Gemeinschaftswillens sind. Bisher haben die Aktionen vor allem eines gemeinsam: daß sie an der Brüsseler Eurokratie vorbeilaufen.

Das deutsch-italienische Kreditabkommen bietet das deutlichste Beispiel für die Abkehr von den altvertrauten, wiewohl fragwürdigen europäischen Entscheidungsabläufen. Weder die Kommission noch der Ministerrat wurden bei der Einigung über die westdeutsche Leihgabe an die begrängte römische Regierung eingeschaltet. Was Bonn noch im Juli vermissen ließ, als es um die Aufstockung des Währungsfonds der Gemeinschaft ging, bewies es nun großzügig und ohne große Worte: europäische Solidarität.

Der finanzielle Beistandspakt wurde in bilateralen Gesprächen und ohne offizielle Einsegnung durch die anderen Partner beschlossen. Seiner Wirkung tut dies keinen Abbruch. Dem Bonner Renommee auch nicht: Die deutsche Hilfestellung ist von Rom bis Kopenhagen und von Dublin bis Den Haag gelobt worden. Markiert sie den Beginn einer neuartigen Kooperation, die Abkehr von den schwerfälligen Brüsseler Mechanismen?

Der Pakt von Bellagio ist nicht das einzige Anzeichen für die Abkehr vom Brüsseler Prozedur-Protokoll. Der Ausbau der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ), die neuerliche Hoffnung auf ein politisches Sekretariat, die Forderung nach unbürokratischen Agenturen für Energie- und Umweltfragen, die grundsätzliche Bereitschaft, Gipfeltreffen als ein Routine-Instrument ohne großartige Etikettierungen zu akzeptieren, sind weitere Indizien dafür, daß sich die Europäische Gemeinschaft aus der Bevormundung der Organe löst.

Wer die Römischen Verträge für ein unwandelbares Gesetz hält, mag dies bedauern. Wem am Fortgang der europäischen Einigung liegt, muß es begrüßen. Es kommt schließlich nicht auf die Instrumente an; was zählt, ist allein das Ergebnis. Wohl quellen schon nationale Ansprüche hervor, die das straffe Mieder der EG-Gesetze bislang gebändigt hatte.