Perhapsotron“ – die Vielleicht-Maschine – hatten amerikanische Plasmaphysiker in den fünfziger Jahren eines der Urmodelle für einen Fusionsreaktor getauft, an dem die Prinzipien für die Verbrennung von Wasser durch Kernverschmelzung studiert wurden. Emsiges Forschen hat nun in den sechziger Jahren die Erkenntnis gebracht, daß der Vielleicht-Maschine keine Naturgesetze im Wege stehen, sie im Prinzip also realisierbar ist. Allerdings wurden die Erfolgsmeldungen in ihrem Wert erheblich gemindert durch die betrübliche Einsicht, daß so ein Fusionsreaktor eine diffizile Maschine werden muß – an den Grenzen des technologisch überhaupt Machbaren und in diesem Jahrtausend kaum noch als Energiespender zu erwarten.

So lange wollen US-Physiker nun nicht mehr warten. Zumindest seit die amerikanische Regierung Forschungsmittel knapp hält und die großen Forschungsprojekte unter Leistungsdruck geraten, sinnen die Plasmaphysiker darüber nach, wie sie hier und jetzt ihre Dienste zur Lösung der Energiekrise anbieten können. Anstatt in ferner Zukunft einmal das Sonnenfeuer auf der Erde anzufachen, möchten sie jetzt lieber ein bißchen nukleare Alchemie treiben und aus reichlich vorhandenen Materialien wie Granit Brennstoffe für Spaltungsreaktoren „erbrüten“.

Dabei setzen die Physiker ihre Hoffnung auf die relativ neue Technik der Kernverschmelzung durch Laserstrahlen. Verbrannt wird hier der schwere Wasserstoff – das Deuterium –, von dem jeder Liter normalen Wassers ein dreißigstel Gramm enthält, aus dem sich allerdings der Heizwert von dreihundert Litern Benzin extrahieren läßt. Das Prinzip ist einfach: Winzige Kügelchen gefrorenen Deuteriums werden mit einem Laserstrahl beschossen; die Wärme des Laserstrahls läßt die Oberfläche der Deuteriumkugel verdampfen, wodurch eine nach innen gerichtete Explosion entsteht, unter deren Gewalt die Deuteriumkerne zu einer leichten Variante des Heliums und einem Neutron verschmelzen.

In einem „konventionellen“ Fusionsreaktor muß man nun die energiereichen Neutronen in einem flüssigen Metall zur Erzeugung nutzbarer Wärme abbremsen. An dieser simplen Idee ist allerdings noch vieles Zukunftsmusik – bislang reicht zum Beispiel die Energie der verfügbaren Laser noch nicht aus. Außerdem ist die Technologie der Energieumwandlung von den schnellen Neutronen bis zum Dampf noch nicht erprobt.

Immerhin arbeitet aber Moshe Lubin an der Rochester University im Bundesstaat New York an der Entwicklung von Lasern, mit denen sich zwar kein Reaktor betreiben läßt, jedoch ein beachtliches Neutronengewitter aus den Deuteriumkügelchen herausgedampft werden kann. Die Neutronen sollen dann auf den bereits ausgetüftelten Wegen Brennstoffe für Spaltungsreaktoren erbrüten: zum einen durch Umwandlung des reichlich vorhandenen nicht spaltbaren Uran 238 in Plutonium 239, zum anderen durch die Transformation des in vielen Graniten vorkommenden Thorium 232 in Uran 233.

Beide Brutprozesse werden allerdings bereits in den fortgeschrittenen Spaltungsreaktoren erprobt: in den Schnellen Brütern die Erzeugung von Plutonium und in Thorium-Hochtemperaturreaktoren das Erbrüten von Uran 233. Indes steht die Zukunft zumindest der Schnellen Brüter auf recht schwankenden Fundamenten, so daß es sinnvoll erscheinen mag, eine von der Zukunft dieser Reaktorsysteme unabhängige Methode zur Erzeugung nuklearer Brennstoffe parat zu haben.

Großes Interesse an diesem Verfahren zeigen kanadische Kerntechniker, die auf diese Weise die riesigen Thorium-Vorkommen ihres Landes nutzen, wollen. Mit von der Partie ist außerdem die Exxon Corporation, die sich vom Ölgiganten zu einem Energie-Multi mausern möchte.