Von Marlies Menge

Was macht man nur dagegen?“ fragte verzweifelt eine SPD-Genossin in einem Leserbrief an die Berliner Stimme, „Annemarie kapiert es nicht! Den Leopardenmantel hat man ihr ausgeredet, aber bezog sich das Berliner Gemeckere nur auf diesen?“

Stein des Anstoßes waren Photos von der Bundestagspräsidentin in der Berliner Morgenpost, auf denen sie Mode aus Berlin präsentierte. Besonders eines der Photos, das Annemarie Renger mit ihren Hunden und dem Schöpfer ihrer neuen Kleider, Werner Machnik, zeigt, ging mit mehr oder minder freundlichen Kommentaren durch viele Zeitungen.

„Ich habe sie zu dieser Geschichte überredet“, sagt mir Werner Machnik. „Ich habe ihr gesagt, wenn sie was für die notleidende Berliner Mode machen möchte, könnte sie ihr so am besten unter die Arme greifen.“ Der Berliner Couturier Werner Machnik leidet nicht Not, doch wenn er auf die letzten Jahre zurückblickt, spricht er von „Todeskampf“. Die meisten seiner Berliner Kollegen haben diesen Kampf verloren. Er hat ihn bestanden, und er ist stolz auf sich.

Werner Machnik versteht es, seine Kleider zu verkaufen. Er ist von ihrer Qualität geradezu durchdrungen, weil er glaubt, daß alles, was er macht, einfach gut sein muß. Er ist von ungetrübtem Selbstvertrauen und frei von jedem Zweifel an sich selbst. Immerhin muß er jetzt nicht, wie viele andere, Leute entlassen, sondern sucht dauernd neue Leute: „Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Die Leute, die in unserer Branche ihre Stellung verlieren, gehen meist sofort in andere Berufe. Am liebsten werden sie Beamte. Ein Jammer ist das! Aber darüber wollen wir nicht reden. Das ist Politik.“

Die Gefahr für die Haute Couture, die große Mode, hält Machnik heute für gebannt: „Die Zeit der übertrieben jungen Mode ist vorbei. Die Mode wird wieder modelliger. Sie können auch sagen: saloniger.“ So wie die, die er in seinem Salon in Berlins Zentrum, in der Fasanenstraße, macht. Seinen Stil nennt er: „Damenhaft, aber nicht madamig.“ Er ist für die elegante Frau, „die auch am Vormittag schon elegant ist. Zum Beispiel mit einem chicen Kostüm – es muß ja nicht mit Pelzbesatz sein. Ich habe Frauen gern, die toll und nobel ausehen.“ Elegant hat er sich auch selbst am liebsten: „In einem maßgeschneiderten Anzug fühle ich mich besser, souveräner.“

Er trug ihn schon in jungen Jahren, zuerst um überzeugend zu wirken; aus demselben Grund stieg er vom Sportwagen auf einen soliden, grauen Opel um. Denn er war gerade 24 Jahre alt, als er sich selbständig machte. „Ich war ein putziges Kerlchen damals“, erinnert er sich. Mit einer Menge Selbstvertrauen und keinem Pfennig Geld. Der Verkauf seines Sportwagens brachte nicht nur notwendiges Kapital, sondern auch erste Publicity: „Aus Liebe zur Mode verkaufte er seinen Sportwagen“, stand am Tag nach seiner ersten Mitternacditsschau in Bild am Sonntag.