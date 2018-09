Von Rainer Frenkel

Zwanzig Prozent ihrer Einnahmen, so hörte man aus der katholischen deutschen Bischofskonferenz, kostet die Kirchen die staatliche Steuerreform – Anlaß genug, angesichts hoher Personalkosten, an Mitarbeiter im sozialen und karitativen Bereich zu appellieren, vermehrt ehrenamtlich tätig zu werden. Können die Kirchen künftig ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen?

Weit weniger dramatisch schätzen evangelische Offizielle die Situation ein: Sie haben errechnet, daß die Neuregelung des Familienlastenausgleichs (Kindergeld) und andere Folgen der Reform einen Ausfall von zwölf Prozent verursachen, zwölf Prozent vom erwarteten Kirchensteueraufkommen 1975. Das bedeutet, daß die Kirchen soviel einnehmen werden wie 1974. Oberkirchenrat Nüken im evangelischen Hannover: „Wir können unsere Aufgaben voll erfüllen.“

So unterschiedliche Urteile sind ein Hinweis auf verbreitete Unsicherheit unter den geistlichen Statistikern. Es fehlt ihnen weitgehend an hieb- und stichfesten Unterlagen, mit denen sich objektiv rechnen ließe. Die Kirchensteuer ist, den Eindruck gewinnt man schnell durch Recherchen bei den zuständigen Stellen, eine Art schicksalshafter Größe. Sie landet – mit Staates Hilfe – in den regionalen kirchlichen Kassen. Und, grob gesagt, das Einzige, was man von ihr genauer weiß, ist, daß sie bisher ausgereicht hat.

Befriedigen können solche „Einsichten“ nicht, schon gar nicht die Zahler, die gern schlüssig erführen, wozu ihre Steuergroschen dienen. In Scharen kehren sie nicht zuletzt darum ihren Glaubensgemeinschaften den Rücken. Denn wenn sie nicht in den großen Topf zahlen wollen, vielleicht um soziale oder karitative Institutionen direkt zu unterstützen, müssen sie austreten.

Andere, diegrundsätzliche rechtliche Einwände haben, bemühten gegen ihre Kirchen die Gerichte. Verdächtig erschien ihnen vor allem, daß Kirche und Staat ausgerechnet dann nicht voneinander loskommen, wenn es ums Geld geht. Denn gegen einen geringen Verwaltungskostenbeitrag von gut drei Prozent des Aufkommens kassieren die Finanzämter für die Kirchen. Dies hat zwar das Bundesverfassungsgericht längst für rechtens befunden. Es erscheint auch durchaus sinnvoll, wenn man weiß, daß ein eigener Einzugsapparat die Kirchen 15 Prozent ihrer Steuereinnahmen kosten würde; Doch die prozessualen Auseinandersetzungen vor Verwaltungsgerichten über Detailprobleme halten an. Aber es geht um mehr: um das Vertrauen in das finanzielle Gebaren der Kirchen.

In der Tat gibt es Merkwürdigkeiten im System. Die Kirchensteuer wird grundsätzlich als Zuschlag zur Einkommen- oder Lohnsteuer erhoben. Je nach Wohnort sind das acht bis zehn Prozent. Diese Grundlage folgt dem progressiven, mit der Höhe des Einkommens zunehmend härter zufassenden Tarif. Die Folge: Das Kirchensteueraufkommen der beiden großen deutschen Kirchen wächst bedeutend schneller als die Einkommen der Bevölkerung, auch als das Sozialprodukt. Ende 1974 wird sich das Aufkommen auf reichlich 7,5 Milliarden Mark in fünf Jahren nahezu verdoppelt haben.