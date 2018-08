Inhalt Seite 1 — Was geht uns das an? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Stück spielt 1948/49 in dem Staat, der noch nicht DDR hieß. Es ist 1957 veröffentlicht und 1958 uraufgeführt worden – in der DDR. Jetzt zeigt es die Schaubühne am Halleschen Ufer in Westberlin. Zwischen dem ersten, zweiten und dritten Datum liegen einschneidende politische Ereignisse: Als Heiner Müller das Stück schrieb, versuchte er, zurückzulangen hinter den 17. Juni 1953, den Streik der Ostberliner Arbeiter gegen die Normerhöhung. Zwischen heute und der Entstehungszeit liegen der Mauerbau als der Beginn und die Ostverträge als vorläufiger Abschluß der Festigung der DDR.

Was im „Lohndrücker“ also einem heutigen Publikum in Westberlin präsentiert wird, ist ein frühes Kapitel aus der noch ganz und gar mühseligen Gesellschaftsgeschichte der DDR. Was geht uns das an?

Im Premierenpublikum saßen, hatte ich den Eindruck, viele, die meinten, es ginge sie nichts an. Die Mühsal blieb für sie – Theater. Es hat sicher lange keine Aufführung gegeben, die mit solcher Anstrengung und Penetranz schweißtreibende Knochenarbeit vorzuführen suchte.

Die große Bühne (Susanne Raschig) wird beherrscht von einem schräg nach vorn verlaufenden kompakten Komplex von gemauerten Ofenschächten – je Zwei-mal-Zwei-Meter-Gruben aus mürbe gebrannten Ziegeln. Links ramponierte Büromöbel: die Direktion. Rechts eine HO-Bude aus schwarzer Pappe. Eisenleitern, Mörtelkästen, Schamottstein-Haufen. Im Vorspiel räumen schattenhafte Männer im spärlichsten Licht Trümmerreste weg; Sie treten auf und verschwinden über eine Schutthalde, die links in die Bühne hineinragt.

Der Text Heiner Müllers, 14 knappe Szenen, erzählt die Geschichte von dem Ringofen-Maurer Hans Garbe (der bei Müller Balke heißt). Der „Aktivist“ Garbe, alter Kommunist, drückte mehrmals die Normen durch simple Verbesserung der Arbeitsorganisation und durch geradezu wütenden Fleiß. Schließlich brachte er seine Brigade dazu, einen defekten Brennofen-Komplex Kammer für Kammer zu reparieren, während der Ofen unter Feuer blieb und weiter produzierte. Garbe heimste Orden und Prämien ein. Am 17. Juni marschierte er mit, die Orden an der Jacke, und wurde verprügelt. Brecht plante ein Stück über ihn, ließ sich Garbes Leben erzählen und verzichtete schließlich auf den Stoff. Brechts Plan sah den 17. Juni vor als einen Tag, an dem der Grundwiderspruch von Garbes Arbeiter-Existenz aufbrach: Verschärfung des Leistungsdrucks – um irgendwann das Arbeiterparadies, die Befreiung von der Mühsals-Maloche, zu erreichen.

Heiner Müller hat, denke ich, zwei Gründe gehabt, Garbes Geschichte in die Jahre 1948/49 zurückzuschieben und dort zu belassen. Der erste: so subjektiv und verbissen ehrlich wie Müller schreibt, hätte er über den 17. Juni 1953 in der DDR nicht schreiben, jedenfalls nicht publizieren können. Der andere, vielleicht ausschlaggebende Grund: Müllers Stücke sind daraufhin angelegt, die widersprüchlichen Verstrickungen von Produktivität und Fremdbestimmung, von Alltagsmühe und Zukunftsfreiheit, von Disziplin und anarchischer Kraft da aufzusuchen, wo sie noch mit offenem Ausgang, ursprünglich, im Kampfe liegen. Im „Lohndrücker“ genügte ihm noch die Vorzeit der DDR, in den späteren Stücken ging er in die mythische Antike zurück. Liest man den „Lohndrücker“, so ist zweierlei auffälliger als in der Schaubühnen-Aufführung: das Lehrstück (dialektisch-materialistisch) und das Läuterungsstück (idealistisch-utopisch). Das Lehrstück: Müller zeigt, wie schwer es für alle Verwickelten ist, einsichtig zu handeln. Das Läuterungsstück: ein klein bißchen mehr als zu Anfang sehen einige gegen Ende hin schon ein.

Müller schneidet die Privatexistenz (Familie, Freizeit) ziemlich radikal weg: gibt ein Stück über Arbeiter nicht nur, sondern vor allem auch über Arbeit. Sein Balke, der durchs Normendrücken seinen Kollegen den Lohn verkürzt, ist ein nicht sehr sicherer, schwerfälliger Mensch, aber arbeitsbesessen. 1944, in der nazistischen Rüstungsindustrie, hatte es ihn gewurmt, daß an den Handgranatenzündern von kommunistischen Arbeitern Sabotage geübt wurde. Jetzt hat er immerhin begriffen, daß die Mehrproduktion in den Keramik-Brennöfen nötig ist, um anderswo mehr Schuhe, Textilien, Butter produzieren zu können. Seine Kollegen, mißtrauisch, sehen nur die Schinderei, die er ihnen anträgt. (Die schwerste Belastung der frühen DDR-Wirtschaft, die Reparationen an die Sowjetunion, kommen verständlicherweise bei Müller nicht vor, immerhin aber der terroristische Druck: zwei Arbeiter werden wegen Sabotage weggebracht – in welches lebensgefährliche Wohin, das wußte man 1958 in der DDR noch sehr genau).